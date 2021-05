Premios Laureus: Sevilla lanza una campaña para mil millones de personas

La audiencia potencial de la gala de los Laureus World Sports 2021 es de mil millones de personas. Un escaparate de lujo para una Sevilla que, por unas horas, se ha presentado como capital mundial del deporte al acoger la gala que entrega de estos premios, considerados los Oscar del deporte.

Eso es un intangible. La pandemia ha impedido el impacto directo, pues unas 2.500 personas se habrían trasladado a Sevilla estos días para asistir al evento organizado en Fibes. Pero, sin duda, hay otra inversión: una promoción que el Ayuntamiento de Sevilla no podría pagar y que sigue la estela de otros grandes eventos celebrados en los últimos años como los Premios de la MTV, los Goya o el congreso mundial de la WTTC que trajo a la capital hispalense a Obama.

Y basta un dato: medio centenar de televisiones de los cinco continentes han retransmitido la gala, en la que los saludos y las nominaciones a los deportistas se han alternado con imágenes de la ciudad previamente contextualizadas.

De hecho, Sevilla ha abierto sus puertas estos días a los organizadores de los Laureus y ha transformado en escenario toda la ciudad, que días atrás ha mostrado en un vídeo promocional parte de sus monumentos y una sola instalación deportiva, el estadio del Sevilla FC. Primeras pinceladas. En la gala virtual, presentada por la actriz sevillana Paz Vega, se ha ido retransmitiendo la entrega de los galardones desde distintos puntos de la ciudad, enclaves monumentales y de interés turístico que han enfocado a Sevilla como en otros tiempos lo hicieron las finales de la Copa Davis.

En concreto, los espectadores del evento han podido ver la Torre del Oro, con referencias a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, al Alcázar, la Plaza de España, la Plaza del Triunfo, el Muelle de la Sal, la calle Betis, el barrio de Santa Cruz y el Patio de Banderas, las setas de la Encarnación, Fibes y hasta el restaurante Abades, precioso mirador sobre el río, un espacio idílico para la práctica deportiva.

💬 "The best of sport is about so much more than winners..."Our host, Paz Vega, sets the scene for tonight's Laureus World Sports Awards in the magnificent city of @Ayto_Sevilla ♥️#Laureus21 pic.twitter.com/2sNvN8jss1