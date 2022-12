"Por una Primaria de Primera": el grito de los médicos en Sevilla

Un grito "a la desesperada". Los médicos de Atención Primaria están "al límite". Déficit de profesionales, falta de sustituciones, contratos precarios y agendas que están superando los 60 pacientes diarios por médico. Esa es la descripción que hacen los médicos de familia y pediatras de su día a día en los centros de salud. Una situación "crítica, insoportable e insostenible" que ha llevado al Sindicato Médico Andaluz (SMA) a iniciar una ronda de movilizaciones autonómicas que este viernes ha llegado a Sevilla, a las puertas del Palacio de San Telmo, y que serán la antesala de una jornada de huelga prevista para el próximo 27 de enero, "si las negociaciones con la Administración no da frutos".

"Como está ocurriendo en muchos territorios españoles, nos vemos obligados a pasar a la acción porque no podemos consentir que la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario y de cuyo funcionamiento depende, en buena parte, el resto de servicios asistenciales, haya sido la olvidada por las administraciones en los últimos años. Por ello, lo que reclamamos es una reforma integral de la Primaria y, en este caso en concreto, una reforma de las agendas que nos permita tener un número de pacientes adecuado y un tiempo suficiente para verlos", afirma en declaraciones a este periódico Rafael Carrasco, el presidente del Sindicato Médico Andaluz.

A golpe de silbatos y gritos, el lema "Por una Primaria de primera" o "jornadas leoninas, no podemos Catalina" han sido algunas de las consignas más coreadas en la concentración por facultativos y delegados sindicales llegados de toda la comunidad autónoma para dejar constancia de su hartazgo. Un cartel resumía su diagnóstico: "La Primaria agoniza". Y le ponía tratamiento: "RCP", las siglas de la maniobra para resucitar a un paciente. Luego, detallaba el acrónimo: Retribuciones adecuadas. Contratos atractivos. Plantillas dimensionadas.

Esta última es una de las quejas más repetidas. "Depende mucho de los centros. Hay zonas muy despobladas en las que a lo mejor se ven 30 ó 35 pacientes, pero hay otras zonas urbanas en las que se pueden superar los 60", ha dicho Carrasco. Por eso reivindican un tope de 35 al día, que lo que sobrepase de ese número se traslade a la tarde como un trabajo extra (continuidad asistencial) y que desaparezcan las agendas paralelas de urgencia. Los pediatras sostienen que ven unos 40 niños diarios y piden que se limite a 25 por jornada. "Limitar las agendas a 35 pacientes ya sería un gran paso", destaca Carrasco.

Algo que el presidente del Sindicato Médico en Sevilla, Rafael Ojeda, asegura que es posible de forma inmediata. "Es una cuestión de mejorar condiciones para que se dimensiones las plantillas. Que se detenga la salida de médicos de la Primaria que se están marchando a la privada, a los hospitales o al extranjero porque las condiciones de trabajo son insoportables. Y eso es algo que se puede hacer ya, de hoy para mañana. Reduciendo las agendas, fijándolas en un máximo de 35 pacientes y que el resto se pueda ver en citas de tarde, y separando las urgencias de la atención programada para que las agendas no se disparen", apostilla.

Ojeda urge a la Junta de Andalucía a reconocer el problema. "Se sientan con nosotros y hay apariencia de negociación, pero es sólo eso, apariencia, porque en la práctica no hay ninguna medida. Si viéramos que se está haciendo algo, pero que no rinde los frutos adecuados, es decir, observáramos un mínimo esfuerzo por parte de la Administración, tendríamos, al menos, ese consuelo, pero es que no se está haciendo nada. Nos dicen que está todo bien, que no saben de qué nos quejamos. Y eso es lo frustrante y lo desesperante del trance por el que estamos pasando. De ahí este grito a la desesperada", insiste Ojeda, quien recuerda que el la situación continuará agravándose en los próximos años de no tomar cartas ya en el asunto ante la inminente jubilación de buena parte de la plantilla de médicos de familia: "nos vamos a ir a plantilla reducidas al 50% y eso es insostenible".

A la concentración ante la sede del Gobierno andaluz en Sevilla han acudido en torno a 150 profesionales. Allí, Rafael Gómez, portavoz de la rama de Atención Primaria del sindicato en Sevilla, se ha referido a la situación "desesperada" del colectivo hasta el punto de llegar a colgar las batas. "Esta mañana mismo me han comunicado el rechazo de un profesional a su plaza en propiedad en un centro de salud de Aljarafe. Lo deja. Se va a casa, sin más. No puede más, está quemado. Y eso es una situación que se repite", ha dicho Gómez en declaraciones a este periódico.

El sindicalista lamenta que la especialidad haya ido poco a poco "deteriorándose" y "perdiendo su esencia", que era ver al paciente de forma integral y a lo largo de su vida, dos aspectos que se han perdido. "Queremos prestar un atención primaria de calidad y para eso necesitamos tiempo para atender a nuestros pacientes. No es concebible que en cinco minutos tengamos que hacer exploración, diagnóstico, poner tratamiento, explicar cómo se debe tomar y ver sus antecedentes. Eso es imposible con cinco minutos y con agendas de 80 pacientes", sostiene. "Estas protestas también son por ellos, por los pacientes, que entiendas que la Atención Primaria, tal y como se ejerce hoy en día, no tiene solución", sentencia.

Andrés Jiménez Marín es vocal de Atención Primaria del SMA y también participaba en la protesta. "En las mesas de negociación se habla poco de este problema. A los políticos se les llena la boca en decir que la Atención Primaria es el eje del sistema, es la puerta de entrada, pero a la hora de la verdad no vemos medias concluyentes ni factibles en el día a día". Denuncia, igualmente, "las agendas saturadas y la falta de médicos sustitutos". "Cuando protestamos en este sentido nos dicen que no hay médicos, es verdad, no hay, pero algo habrán hecho las Administraciones para que a este problema no se le ponga solución. Llevamos décadas avisando de que este problema iba a llegar y se va a acentuar por las jubilaciones por encima de la tasa de reposición", advierte.

La de este viernes ha sido la segunda movilización de un calendario de protestas que arrancó el mes pasado en Málaga. El seguirá otra el 12 de enero también en Sevilla. Pero si a finales de ese mes no ha habido una negociación ni avances en la situación, los médicos andaluces irán a la huelga el día 27.