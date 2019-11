Primer corredor eléctrico de Sevilla hasta Bilbao en menos de 11 horas

Sevilla acelera en su apuesta por la movilidad sostenible. La ciudad se ha convertido en el punto de partida de una red de recarga rápida para vehículos eléctricos que la empresa First Stop está poniendo en marcha en todo el territorio nacional. El clima y las horas de sol que caracterizan a la capital de Andalucía han sido las claves ya que, según ha argumentado la propia empresa, "Sevilla es una ciudad privilegiada para este tipo de instalaciones por su irradiación solar, con una disponibilidad media de unas 9,7 horas de luz al día".

Pero éste no es el único motivo por el que First Stop ha elegido a Sevilla para instalar el primer taller de España que cuenta con un cargador rápido para vehículos eléctricos de 50kW de potencia, es decir, que permite recargar el 80% de la batería de los vehículos en menos de media hora. El director general de la empresa, José Manuel Ledo, ha asegurado que desde First Stop "no se podría haber elegido mejor ubicación al tratarse de una ciudad comprometida con el Medio Ambiente".

Ledo ha agradecido la colaboración municipal para el desarrollo y la implementación de estas "instalaciones novedosas" y en la misma línea ha respondido el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, también presente en el acto. "Tener un taller donde se recarguen los coches eléctricos en menos de 30 minutos fomenta el uso del vehículo eléctrico como medio de transporte. Como ayuntamiento, invitamos a todas las empresas privadas a que se sumen al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Sevilla 2030, con una clara apuesta por la movilidad sostenible", recordó el edil.

El objetivo de First Stop es conectar esta red iniciada en Sevilla con Bruselas

La instalación en cuestión se ubica en el taller de la compañía First Stop en la avenida de Kansas City, un lugar que, como han explicado desde la propia empresa, ha sido elegido estratégicamente junto a un restaurante de la cadena Burguer King. "Localizar el punto exacto donde vamos a situar estos puntos de recarga implica buscar espacios para poder parar con la familia y disfrutar de la gastronomía o el ocio mientras el vehículo carga su batería", ha explicado el director general de la empresa.

El taller cuenta con un cargador rápido para vehículos eléctricos de 50kW de potencia, que permite recargar el 80% de la batería en menos de media hora. Este cargador está situado dentro del taller en una zona de acceso público y cuenta con dos conectores que pueden trabajar de firma simultánea. Estará disponible para su uso los 7 días de la semana las 24 horas del día.

La instalación de este cargador rápido ha contado con la colaboración de la empresa especializada en movilidad eléctrica, Cargacoches, y supone el punto de partida para el desarrollo de una extensa red de puntos de recarga rápida que conectará la geografía española, para posteriormente crear conexiones con otras zonas desarrolladas de forma similar en toda Europa.

Una red de corredores eléctricos que, de momento será a nivel nacional, y para la que Sevilla ha sido elegida como anfitriona de esta ambiciosa estrategia. Así, Sevilla-Bilbao es el primero de los corredores que First Stop está desarrollando con este objetivo que pretende concluir en 2020 con 30 puntos de recarga rápida conectados en una red en la península. El reto de la empresa es conectar Sevilla con Bilbao en menos de 11 horas a través de seis estaciones de recarga rápida, separadas entre ellas por menos de 200 kilómetros. Tras la inauguración este jueves de este primer punto de la red, la empresa prevé tener en funcionamiento la segunda estación en Almendralejo (Badajoz) la primera semana de diciembre y de aquí pasar a Navalmoral de la Mata (Cáceres) para continuar por Madrid, Ávila, Burgos y llegar a Bilbao en el primer trimestre del año que viene.