Los puertos de Sevilla y Huelva se incorporarán a la Red Logística de Andalucía

Los Puertos de Sevilla y Huelva van incorporarse como accionistas a la Red Logística de Andalucía. Así lo ha declarado este miércoles la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Se hará dentro de unos días mediante la firma de un acuerdo que “va a generar importantes sinergias económicas que favorecerán no sólo a los puertos onubense e hispalense sino al espacio logístico de Majarabique y a toda Andalucía”.

Durante su intervención en el foro digital 'Andalucía tras el Covid. Claves para la reactivación económica' de la Cámara de Comercio de Sevilla, la consejera ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por el desarrollo de los puertos y áreas logísticas.

En el caso de Sevilla esta apuesta va a suponer la reordenación de La Negrilla y el impulso al nodo logístico de Majarabique, cuya ampliación se espera financiar con fondos Feder. “Majarabique debe ser y va a ser otra gran área logística de Sevilla, junto a la del Puerto, por su ubicación estratégica, porque tiene comunicación con los viales más importantes de la ciudad, por contar con una playa de vías ferroviarias que va a ser de gran trascendencia para su desarrollo e impulso, por estar cerca del puerto y porque las empresas van a tener acceso directo para cargar su producto en los trenes”, ha explicado la consejera.

En ese objetivo de potenciar Majarabique, la consejera ha anunciado que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ha alcanzado un acuerdo con los presidentes de las Autoridades Portuarias de Sevilla y Huelva para su incorporación como accionistas a la Red Logística de Andalucía, la responsable de gestionar las áreas logísticas. “Eso supone que se van a generar sinergias económicas con los puertos de Sevilla y Huelva y eso va a ser beneficioso para ambos, para Majarabique y para toda Andalucía. En los próximos días firmaré con los presidentes de ambos puertos el convenio que da origen a esta alianza”, ha afirmado Marifrán Carazo antes de resaltar que “el objetivo es que todos los puertos comerciales se incorporen a la Red Logística de Andalucía de forma inminente”.

Durante su intervención, la consejera ha destacado las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz durante este año para luchar contra los efectos de la pandemia del Covid-19, tanto sanitarios como sociales y económicos. Además, ha recordado que el Plan Andalucía en Marcha va a suponer una inyección de 3.450 millones de euros entre 2020 y 2023 para reactivar la economía andaluza impulsando la obra pública, acelerando proyectos y desarrollando otros nuevos gracias a un Banco de Proyectos en el que tendrá gran importancia la colaboración público-privada.

Sobre los 1.167 millones del presupuesto de Fomento para 2021

Marifrán Carazo ha subrayado que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno andaluz para 2021, que suma 40.188 millones de euros, pone las bases para esa recuperación. En el caso de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, el presupuesto, ha recordado, se eleva a 1.167 millones de euros y sube un 3,4 por ciento respecto al de 2020.

Además de mantener la apuesta por el desarrollo de puertos y áreas logísticas, el presupuesto de la Consejería de Fomento para 2021 continúa marcando como una prioridad la conservación de las carreteras y la seguridad vial, así como dar continuidad a proyectos de infraestructuras tan importantes como el del acceso Norte a Sevilla.

También se mantienen las políticas en materia de vivienda, con las ayudas al fomento del alquiler y la rehabilitación del parque de viviendas, y se prioriza la mejora de la movilidad con partidas dirigidas a construir carriles bici, plataformas reservadas e infraestructuras como el tranvía de Alcalá de Guadaíra, para el que se recoge una partida de 18 millones de euros (13 millones de fondos europeos y cinco propios).

Carazo ha explicado que el presupuesto andaluz para 2021 recoge algo más de dos millones de euros para la redacción del proyecto constructivo de la Línea 3 del Metro de Sevilla: 250.000 euros para el tramo Norte y 1.760.000 euros para el tramo Sur. “La ampliación del metro de Sevilla es un proyecto de legislatura para el Gobierno andaluz y lo estamos demostrando”, ha señalado la consejera, al tiempo que ha considerado que los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea “pueden ser una oportunidad para agilizar su ejecución”. “Vamos a luchar por ello”, ha remarcado.

Sobre los presupuestos estatales para 2021

Por lo que respecta a los presupuestos del Gobierno de España para 2021 la consejera de Fomento considera que “son claramente insuficientes para Andalucía, hay proyectos fundamentales para resolver los problemas de vertebración de esta tierra que no tienen partidas significativas”. En ese sentido, ha destacado que los presupuestos del Estado no recogen el proyecto para unir la estación de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla, que la Consejería de Fomento va a impulsar con un estudio informativo, ni suficientes partidas para la SE-40. “Los 20,5 millones de euros para los túneles norte y sur de la SE-40 parecen una partida fantasma. Esa cantidad no va a permitir ejecutar esa infraestructura, va a enterrarla. No van a hacer ni túnel ni puente”, ha lamentado.

Marifrán Carazo ha asegurado que en los Presupuestos Generales del Estado “no hay una apuesta decidida por la ejecución de los corredores ferroviarios en Andalucía”. “Hasta la UE ha llamado la atención sobre los retrasos en esa infraestructura. Andalucía es puerta de Europa y nadie entiende esta situación en un proyecto vital para las comunicaciones transeuropeas”, ha insistido Marifrán Carazo. La consejera ha destacado asimismo el retraso en la ejecución de los corredores Mediterráneo y Central así como la necesidad de usar el Plan de Recuperación y Resilencia, los fondos Next Generation, para impulsarlos.