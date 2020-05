El Puerto de Sevilla no perderá ninguna de sus tres líneas de contenedores con Canarias

El Puerto de Sevilla y la naviera Boluda han recalcado a este periódico que Sevilla no se va a ver afectada en su tráfico de contenedores por la nueva línea que Boluda acaba de abrir entre Cádiz y Canarias, una información avanzada esta semana por el Diario de Cádiz.

La dirección del Puerto sevillano señala que seguirá manteniendo su tráfico actual con las Islas Canarias a través de las tres líneas regulares que le conectan con el Archipiélago: dos de Containnership (OPDR Andalucía y Canarias) y una del Grupo Boluda Corporación Marítima (Lola B).

Las dos empresas que gestionan la terminal de contenedores de Sevilla (OPDR y Boluda) han trasladado al Puerto que mantienen su compromiso y apuesta por Sevilla como centro de carga y plataforma logística multimodal del sur.

Desde Boluda se confirma también, en declaraciones a este periódico, que su nueva línea con Cádiz "no va a afectar en absoluto a los tráficos con Sevilla" y que la expansión de la empresa a Cádiz no supone que se quite cuota de mercado a Sevilla para dársela a Cádiz.

La naviera ha enviado este mismo viernes una nota para anunciar que Boluda Lines, la división naviera de Boluda Corporación Marítima, ha puesto en marcha el nuevo servicio que conectará el Puerto de Cádiz con Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Se trata del buque Charo B, de 151 metros de eslora y 750 TEUS (contenedores) de capacidad, que partirá los domingos de la terminal del muelle Reina Sofía del Puerto de Cádiz para llegar en la tarde noche de los lunes a Las Palmas y, desde ahí, a primera hora de la mañana del martes, atracar en el Puerto de Tenerife.

Con este nuevo servicio, Boluda Lines insiste en que "lejos de reducir sus servicios, apuesta claramente por la expansión, fortalece las conexiones con el sur peninsular y refuerza su compromiso con las Islas Canarias donde, desde el comienzo del Estado de Alarma, ya ha transportado 300.000 toneladas de material que ha garantizado el abastecimiento del archipiélago".

Boluda Lines explota 15 líneas que conectan la península Ibérica con las Islas Canarias, Italia, la costa occidental de África y Cabo Verde.