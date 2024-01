SE-40: Fomento de la Junta lamenta la elección de un puente y ve difícil que pueda licitarse en 2024

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha lamentado este martes que el Gobierno central se haya decantado definitivamente por un puente para el paso del río de la SE-40, señala que el único argumento real de esta elección "es reducir al mínimo el coste" y ve "difícil" que la obra pueda licitarse en 2024.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que se hable de la SE-40. Y aprovechó un día festivo, el 1 de enero, para publicar la aprobación de la declaración de impacto ambiental para justificar un puente y desechar la otra opción, la del túnel que ya fue validada ambientalmente hace 22 años", ha afirmado la titular andaluza de Fomento.

Según Díaz, el Gobierno central "ha querido que este debate pase de puntillas a los ojos de los sevillanos" y ha añadido que con la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental "ni siquiera se trata de iniciar ya la obra, sino de dar un paso más a un anteproyecto que, a este ritmo, difícilmente se pueda licitar en 2024 como se comprometió la anterior ministra" (Raquel Sánchez).

Sobre la anulación del contrato de los túneles adjudicados en 2009

Sobre la paralización del contrato de los túneles adjudicados en 2009, la consejera de Fomento reitera sus quejas. "La decisión del Ministerio de parar la obra fue injustificada, al igual que su decisión de cambiar el túnel por un puente, que tiene un enorme impacto paisajístico para poblaciones cercanas, como Coria del Río, además de situarse a las puertas de Doñana. Además, puede suponer afección a la base militar de El Copero, que se encuentra en las inmediaciones. El único argumento real es reducir al mínimo el coste, mientras en otros territorios se puede permitir actuaciones de mayor montante".

La titular de Fomento critica la actuación del Ministerio con Sevilla respecto al trato que se da a otros territorios. "No hay límites presupuestarios para otras comunidades autónomas cuando le interesa al gobierno central, quedando claro que esta obra no es una prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez. A los andaluces, y en particular a los sevillanos, se les niega soluciones que son viables en otras comunidades".

Fomento reitera que los túneles siguen siendo la mejor opción para el paso del río de la SE-40. "La Consejería de Fomento siempre ha defendido que la opción del túnel es totalmente factible desde el punto de vista técnico y ya lamentó que se desechara sin argumento técnico, con oscurantismo y sin consenso. La Junta considera que todos los proyectos estratégicos requieren un consenso social y un diálogo previo con la sociedad y con los sectores afectados, cosa que en este caso no ha ocurrido".

La consejera concluye que "el Gobierno de España no está ayudando, por tanto, a agilizar la terminación de la SE-40. En los más de cinco años de Pedro Sánchez en La Moncloa no ha licitado ni un sólo kilómetro de la futura ronda. Ha vivido de las rentas de gobiernos anteriores, que terminaron el tramo Almensilla-Coria, y dejaron avanzado el tramo Alcalá-Dos Hermanas. Lejos de acelerar, ha aletargado la solución para superar el paso por el río Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria del Río, desechando la opción del túnel, y ni siquiera ha sacado a concurso ninguno de los tramos que, año tras año, se compromete para avanzar por el Aljarafe Norte, pese a que los pinta con partidas en los presupuestos".