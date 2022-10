Sale de la cárcel el Varita, el conductor drogado que mató a una bebé de diez meses

José María V. V., alias el Varita, se encuentra en libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio por el accidente en el que causó la muerte a una bebé de diez meses. Varita iba drogado y a gran velocidad cuando arrolló el carro de la pequeña Manuela, que en ese momento empujaba su madre por un paso de peatones de Castilblanco de los Arroyos. El bebé fue trasladado en estado crítico al hospital Virgen del Rocío, donde murió horas después.

El accidente se produjo sobre las cuatro y diez minutos de la tarde del 23 de noviembre de 2020, el día que la víctima cumplía los diez meses. El lugar del atropello fue la entrada al pueblo por la carretera de Sevilla, en un paso de peatones próximo a una rotonda. El Varita, que tenía entonces 25 años, iba al volante de un BMW, adelantó a un tractor que iba por la derecha y no se detuvo en el paso de peatones, por donde cruzaba la mujer empujando el carro de la bebé.

El impacto se produjo a gran velocidad y el carro fue desplazado unos cincuenta metros. La bebé fue trasladada en el helicóptero del 061 al Hospital Virgen del Rocío, pero tenía lesiones muy graves, sufrió varias paradas cardiacas y falleció horas después. Lejos de detenerse, el Varita se dio a la fuga, a pesar de que fue visto por varios testigos.

La Guardia Civil lo detuvo en su casa al poco rato. Dio positivo en tres tipos de drogas, aunque negativo en alcohol. El juez decretó su ingreso en prisión preventiva, donde ha permanecido hasta que recientemente ha recuperado su libertad de forma provisional.

El juicio por el accidente todavía no está señalado, mientras que el presunto autor de la muerte de la niña ha sido visto este miércoles por Castilblanco. En este pueblo siguen residiendo los padres de la menor y la familia de ésta. Al tratarse de un municipio pequeño, inevitablemente tendrán que cruzarse con él.

El Varita, que tiene actualmente 27 años, contaba con varios antecedentes por robos y tráfico de drogas, pero nunca había ingresado en prisión. Está inmerso en varios procedimientos judiciales, además del accidente mortal de la bebé.

No declaró ante el juez, pero sí hizo una declaración ante las cámaras y reporteros que lo aguardaban en uno de sus traslados, esposado y custodiado por la Guardia Civil. "Pido disculpas a los familiares. No ha sido queriendo. Me falló el pie del freno y arrollé sin querer a la criatura. Estoy muy arrepentido", dijo a los periodistas.

La muerte de la pequeña Manuela supuso una auténtica conmoción en Castilblanco de los Arroyos. El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y los vecinos se volcaron en enviar mensajes de condolencia a la familia, mientras que ramos de flores y velas se acumulaban en el lugar en el que fue arrollada la bebé.