Sale de prisión un joven que apuñaló a su hermano el año pasado en la Macarena

El joven que apuñaló a su hermano en la Macarena el año pasado ha salido de la cárcel, donde ha pasado más de 14 meses. Lo ha hecho con la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, con la que no puede comunicar por cualquier medio, y de residir en la capital andaluza. Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso este periódico.

Los jueces han acordado la excarcelación del joven, de 28 años, después de que así lo solicitara su abogado, José Antonio Cumplido González. El letrado fundamentaba su petición en el "transcurso del tiempo y el desvanecimiento del riesgo de fuga", además de que la acusación particular no se oponía a esta medida, siempre que el procesado no residiera en Sevilla ni se acercara ni comunicara con la víctima.

En un primer momento se le denegó la libertad, ya que el joven argumentaba que iba a vivir en otra provincia española con su pareja, pero no daba más detalles que pudieran indicar su arraigo social y "minimizar los riesgos asociados a su puesta en libertad", pues se desconocía cuál sería su domicilio para su localización de cara a la celebración del juicio y la práctica de otras diligencias.

Tras esta primera denegación, el abogado del acusado presentó un contrato de arrendamiento del mismo en una ciudad de Castilla-La Mancha, así como una oferta de trabajo en dicha localidad. El tribunal considera que estos documentos son una "garantía suficiente" para asegurar la presencia del mismo en el juicio. Esto, unido a los más de 14 meses transcurridos desde el apuñalamiento y que su hermano no se opone a su salida, ha llevado a la Sección Cuarta a conceder la libertad provisional.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2021 en la calle Don Fadrique, donde el joven apuñaló presuntamente a su hermano mayor, de 35 años entonces, con un cuchillo de cocina. La víctima quedó gravemente herida y estuvo un tiempo prolongado en la UCI del Hospital Virgen Macarena, pues sufrió la perforación de varios órganos vitales. Tuvo que ser operado al menos dos veces.

Ambos hermanos tuvieron una discusión en los jardines del Parlamento. El presunto autor se dio a la fuga tras el apuñalamiento y fue detenido trece días después en una casa de alterne, en la que residía. En la inspección del burdel, los agentes hallaron el cuchillo y la ropa que vestía el agresor el día de la puñalada. Tanto el agresor como la víctima tienen antecedentes.