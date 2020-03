Salud pide que se extreme el control higiénico en las concentraciones

Las dos principales fiestas de la primavera sevillana –o lo que es lo mismo, las dos grandes fiestas de la ciudad–, la Semana Santa y la Feria de Abril, se sitúan estos días en el centro de la tormenta desatada por el coronavirus. Las autoridades sanitarias se afanan en transmitir no ya la necesidad, sino la obligatoriedad de extremar al máximo las condiciones higiénicas y su control en las grandes concentraciones y aglomeraciones de personas. Y la Semana Santa y la Feria son dos celebraciones de masas.El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha sido interpelado sobre el nivel de alerta contra el brote en “zonas concretas” y el control de la movilidad y de eventos con aglomeración de muchas personas. “La medida más eficaz sería que las personas con síntomas asuman la responsabilidad de quedarse en casa” o utilicen mascarillas, pero sólo en aquellas con sintomatología.“Son medidas con un impacto socioeconómico muy importante, pero no podemos retrasarnos. Hay que tomarlas en el momento adecuado. Todas las medidas de control de agrupamiento se deben medir con cuidado, no es lo mismo una escuela que un partido de fútbol. Las implicaciones son diferentes. Lo que hay que hacer es valorar los riesgos a los que se pueden exponer. Habrá que ver cuál de ellos es el grupo de interés para controlar la transmisión”, ha apuntado Simón.En cualquier caso, Sanidad no se plantea –ni recomienda–, de momento, la suspensión de eventos sociales. “No tenemos recomendaciones específicas sobre cancelaciones. Pero hay medidas lógicas que se tienen que tomar a título colectivo e individual. Pediría que cualquier persona con sintomatología respiratoria no acudiera a eventos masivos. Se pueden tomar medidas muy lógicas y muy sensatas como higiene de manos o tratar de no toser a la gente de alrededor”, ha insistido Simón, quien ha reiterado que “ahora mismo no se propone suspender ningún evento”. De hecho, la respuesta al víacrucis de ayer en Sevilla fue multitudinaria, con miles de personas en la calle para ver al Señor de la Salud. Así que la alarma que había sonado en el mundo cofradiero quedó mitigada, si bien en estos días de cuaresma, cuando las hermandades celebran sus cultos principales, numerosos devotos se han preguntado sobre la conveniencia de besar las imágenes o los libros de reglas durante las funciones principales de estas corporaciones. Es aquí donde las autoridades sanitarias advierten de la “conveniencia” de evitar ritos o costumbres que conlleven contacto con las manos o en los que “se expulsen gotas”.El arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha dicho en Canal Sur Radio que se está a la espera de la decisión que tomen las autoridades sanitarias para adoptar medidas al respecto. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la calma. Por ello, mientras no se establezca ninguna medida al respecto, las hermandades continuarán con sus cultos tradicionales con toda normalidad, como se ha podido comprobar el pasado fin de semana, en el que corporaciones como el Calvario, la Hiniesta o el Cerro han celebrado los besamanos y besapiés de sus respectivos titulares, informa Diego J. Geniz.

Sobre la situación en Andalucía, Simón ha puntualizado que ya se sabe el “posible origen” de la infección tras la investigación de las autoridades sanitarias andaluzas.La Consejería de Salud y Familias ha informado de que el paciente del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido dado de alta después de que las pruebas que se han realizado dieran negativo. Tras la salida del centro sanitario continuará en seguimiento activo en su domicilio. El estado de los pacientes ya confirmados sigue siendo estable, algunos de ellos asintomáticos, y continúan también en vigilancia activa en sus domicilios, “con todas las garantías de seguridad y atención”, cumpliendo con lo que dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad.Andalucía ha frenado la expansión de la infección. En las últimas horas no se ha registrado ningún nuevo caso de contagio. El grupo asesor de coronavirus en Andalucía se ha reunido de nuevo para analizar las nuevas indicaciones del Ministerio de Sanidad, con quien mantiene contacto permanente y colaboración para reforzar las medidas operativas según los criterios que se vayan definiendo en cada momento. Desde este órgano se ha insistido en transmitir un mensaje de tranquilidad y se ha recordando que los profesionales del SAS mantienen en todo momento actualizada su formación e información sobre los últimos cambios que en este sentido se puedan producir. En lo que sí vienen insistiendo las autoridades sanitarias andaluzas casi hasta la extenaución es en desechar cualquier situación de angustia generada por algunas de las noticias que han ido apareciendo. En este sentido, la portavoz del grupo, Inmaculada Salcedo, ha hecho un enésimo llamamiento a la población pidiendo tranquilidad y confianza.