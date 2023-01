Sanz: "Lipasam puede volver a funcionar. El problema es de mala planificación y dirección"

–¿La solución para acabar con los problemas de limpieza pasan por privatizar la empresa?

–No. Lipasam es una empresa que funcionó cuando gobernaba Soledad Becerril, la ciudad estaba limpia. Y con Juan Ignacio Zoido empezó a funcionar al segundo año tras una reorganización. La empresa puede volver a funcionar, el problema es de mala organización, mala planificación, y mala dirección cuando ponen de gerente a un compañero de partido político que se quedó colgado en vez de buscar a un profesional del sector.

–Sobre la masificación turística, ¿cuál sería el equilibrio?

–Hay que invertir en Fibes, es una pieza fundamental para el turismo. Sevilla tiene que buscar un turismo de calidad y encontrar el equilibrio entre el visitante y el vecino. El problema es que está concentrado en el triángulo Alcázar, Catedral y Mateos Gago. Se soluciona incrementando las rutas turísticas y culturales, tenemos un grandísimo patrimonio fuera de esas rutas. Hay que trabajar en crear nuevos productos que descongestionen esa zona. También hay que regular los apartamentos turísticos.

–¿Cómo reducir la brecha salarial entre los barrios?

–En los últimos años ha faltado gestión y un alcalde inconformista que reclamara a las dos administraciones implicación. Aparte de muchos recursos económicos, los refuerzos en esos barrios deben ser políticas de viviendas, planes de empleo, educativo y formación. Hay que meterse en los colegios. En este último año, Muñoz ha perdido casi cinco millones destinados para ayudas en estos barrios de atención preferente.

–Explique su apuesta por la videovigilancia para aumentar la seguridad.

–En casi cualquier capital de España hay muchísimas cámaras. En los últimos incidentes en Los Remedios, la Policía tuvo que recurrir a la cámara de un banco. No estoy diciendo que se pongan cámaras en todas las calles. Evitaría muchos grafitis en el casco antiguo. Otro tema. La Policía Local necesita y merece una verdadera escuela o academia con instalaciones dignas, modernizadas, personal docente, equipo directivo y pedagógico y, por supuesto, concertada con el Instituto de Seguridad Pública de Andalucía. Cuando sea alcalde, la policía tendrá su propia academia de formación concertada.

–Una calle a peatonalizar.

–El final de Asunción. Hay que seguir con las peatonalizaciones y restringiendo el tráfico, pero antes hay que aumentar las líneas de transporte público y los aparcamientos. Con la peatonalización de San Jacinto se perdió una oportunidad para construir un parking. Los alcaldes deben ser valientes.

–Su proyecto para trasladar el Museo Bellas Artes al Rectorado se ha encontrado con las calabazas de la Junta y el rector de la Hispalense...

–Sevilla tiene que aprovechar la ampliación de la segunda pinacoteca de España para vincularla a un gran proyecto cultural. Muchas veces me parece que hemos perdido la capacidad de soñar. Que el debate de la ampliación del Museo de Bellas Artes pase por rehabilitar un pequeño palacete en una bocacalle me parece cutre. Esa no es la solución definitiva, es otro parche. Hay muchos cuadros en el sótano o cedidos al no tener donde exponerlos. Nuestro proyecto está abierto a sugerencias.

–¿La ciudad siempre le ha dado la espalda al Guadalquivir?

–Digo mucho que sería de otra capital europea con el río que tiene Sevilla. Llevamos muchos años viviendo de espaldas. El proyecto de Zoido en el paseo de Marqués de Contadero sigue hoy en día abandonado porque no han sabido darle una utilidad. Allí puede encajar un gran complejo turístico donde estuvieran representadas todas las empresas o la Cámara de Comercio.

–¿A favor o en contra de limitar el número de nazarenos?

–No lo veo en este momento. Le tocará decidir al Consejo de Cofradías y a los Hermanos Mayores.

–Sobre la Feria, ¿le gusta más el formato tradicional o de sábado a sábado?

–El tradicional, pero habría que someterlo a un debate amplio de ciudad. El actual modelo es algo insostenible, que le puede venir bien el sector turístico, pero la Feria no debe ser diseñada sólo por ese sector.