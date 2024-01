El alcalde de Sevilla buscará "puntos de encuentro" con Podemos e IU para aprobar el Presupuesto

El gobierno municipal ha comenzado este martes la negociación de las cuentas de la ciudad para 2024 con Podemos e Izquierda Unida, único grupo que ha presentado enmiendas al texto además de varias "líneas rojas", a las que los populares no se cierran pese a reconocer la dificultad de aplicarlas. José Luis Sanz ha mantenido un encuentro con la portavoz del grupo, Susana Hornillo y se muestra abierto a hablar con los otros dos grupos para que "los sevillanos tengan" un presupuesto.

En rueda de prensa, Juan Bueno ha explicado que Sevilla necesita un presupuesto y el gobierno local va a poner "todo el empeño" para lograrlo y por ello mantiene la "mano tendida" a los tres grupos municipales de la oposición, al margen de que PSOE y Vox no hayan presentado enmiendas al texto. Preguntado por las "líneas rojas" planteadas por Podemos-IU, el delegado de Hacienda ha asegurado que desde el gobierno municipal se "analizará todo" lo que se ha planteado, aunque ha advertido de la "dificultad" que suponen algunas reivindicaciones planteadas, principalmente por no ser competencia del Ayuntamiento.

"No obstante, buscaremos puntos de encuentro", ha asegurado Bueno, quien ha reiterado que el gobierno local no se cierra "a nada" pese a las "dificultades" de aceptar algunas de las cuestiones planteadas, porque una parte tiene "una visión y la otra, otra distinta", por lo que habría que buscar lo que "sea asumible". Ha destacado el acto de "responsabilidad" de Podemos-IU por presentar enmiendas al texto en comparación con lo que han hecho PSOE y Vox, a los que, no obstante, les ha instado a hablar con el gobierno municipal "cuando sea" porque la "mano está tendida" para comenzar con ellos también una negociación.

Bueno ha confesado no entender la actitud de estas dos formaciones, y preguntado por la intención de Vox de entrar en el Gobierno ha apuntado que "el momento en el que estamos" es el de los presupuestos y esta formación tendrá que explicar "por qué quiere entrar y para hacer qué" en el gobierno local. El PP no resta tampoco posibilidades de un acuerdo con el PSOE, formación que recientemente dio su apoyo a las ordenanzas fiscales municipales aceptando 15 de las 20 enmiendas que había presentado al proyecto el grupo liderado por el exalcalde Antonio Muñoz.