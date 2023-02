Sanz creará escuelas taller municipales y aumentará los programas de empleo con la Junta

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, creará escuelas taller municipales, aumentará los programas de empleo con la Junta y potenciará el asesoramiento. Sanz, ha presentado su propuesta de empleo en el Foro Empleo e Inclusión Social, organizado por el laboratorio de ideas 'Estudio Sevilla', junto con la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y, al menos, 20 entidades, a las que ha agradecido su trabajo y labor.

Sanz ha explicado que su propuesta contempla varias medidas, entre las que destaca, la creación de las escuelas talleres municipales, que tienen como finalidad la inserción de jóvenes desempleados. La duración de este programa no será inferior a un año ni superior a dos, dividida en fases de seis meses.

En segundo lugar, “pondremos en marcha un servicio de empleo municipal, que ofrecerá orientación laboral, formación gratuita y apoyo al autoempleo”. Es decir, el Ayuntamiento actuará como trasmisor con diferentes oportunidades laborales para las personas que están en búsqueda de empleo.

Del mismo modo, “aumentaremos los talleres de empleo para los desempleados de 25 o más años que tengan especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo o que se determinen como colectivos de los barrios de atención preferente. En todos los proyectos se impartirá un módulo de alfabetización e informática, con una duración de, al menos, treinta horas”. Además, los participantes recibirán orientación, asesoramiento, información profesional y formación empresarial.

En cuarto lugar, “anualmente ejecutaremos, de forma conjunta con la Consejería, un programa de formación y empleo para jóvenes con el único fin de darles una primera oportunidad laboral en la propia administración local”. Sería un programa donde jóvenes licenciados, con estudios superiores o formación media, puedan desarrollar su primera experiencia laboral dentro de la administración pública. Asimismo, “tendremos un programa de subvenciones para el fomento de la contratación, dirigido a jóvenes de hasta 25 años y mayores de 45, que hayan recibido la formación en alguno de los programas de empleo del Ayuntamiento de Sevilla, así como a vecinos de los barrios de atención preferente”.

Por otro lado, y, en sexto lugar, “crearemos una línea de cesión de locales de Emvisesa durante dos años a coste cero para los jóvenes que se hayan formado en alguna de las líneas de empleo del Ayuntamiento y decidan poner en marcha su propia empresa”. Estos jóvenes tendrán durante los dos primeros años de su empresa bonificaciones fiscales. Además, se crearán también espacios coworking específicos, donde los nuevos trabajadores reciban la ayuda y orientación por parte de los técnicos municipales.

Además, y, como prioridad, “cuando sea alcalde habrá un programa especial para los barrios de atención preferente, que llevaremos a cabo junto con la Consejería de Empleo”. Dicho programa contempla un plan especial contra el paro en estos barrios, donde se crearán líneas formativas y de desarrollo, prácticas y formación remunerada, así como un posterior seguimiento. Y, por último, “se cumplirá la reserva de ley de los contratos con los centros especiales de empleo, por lo que el 10% de los contratos municipales se harán a través de los centros especiales de empleo”. El candidato del PP a la Alcaldía ha agradecido a la consejera que el primer centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento e innovación para el empleo en la comunidad andaluza esté ubicado en Sevilla y se recupere para ello el Pabellón de Turquía.

Situación actual

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que “en Sevilla tenemos, por un lado, un alcalde que es incapaz de ejecutar los fondos europeos que debían destinarse al empleo de personas con especiales dificultades de inserción. Esta incapacidad provoca que muchos sevillanos no puedan acceder a itinerarios integrados de formación y prácticas profesionales”.

Sanz ha detallado que el gobierno municipal del PSOE no ha ejecutado ni la mitad de los fondos cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Recientemente, además, el Ayuntamiento ha tenido que devolver a la Junta de Andalucía más de 800.000 euros entregados para políticas sociales, por la incompetencia de los socialistas para gestionar los fondos. “Año tras año no ejecuta al 100% los presupuestos destinados a políticas sociales y devuelve las subvenciones que recibe por falta de diligencia del alcalde”. Pero, además, “tenemos un alcalde que calla ante los agravios del gobierno de Pedro Sánchez en el reparto de fondos, ya que no alzó la voz cuando otorgaron a dedo 110 millones de Fondos Next Generation que marginaron a los barrios más pobres de España, seis de ellos sevillanos”.

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que “la Junta de Andalucía ha puesto en marcha muchas iniciativas para el impulso del empleo en Sevilla, mientras el alcalde del PSOE deja de solicitar 7.303.938 millones renunciando, por tanto, a cientos de contrataciones laborales”. Y, además, “sólo solicita dos proyectos de formación profesional frente a ayuntamientos con mucha menos población y recursos que piden más del doble”.

Por ello, ha manifestado que “cuando sea alcalde vamos a estudiar y actualizar el informe de necesidades formativas para poder diseñar los próximos programas y solicitaremos un buen número de proyectos acorde a lo que corresponde a la capital de Andalucía”. Ha detallado que se diseñará una planificación adecuada que, además de formar a los jóvenes en materias que tienen futuro, proporcione perfiles profesionales que demandan los distintos sectores productivos y ser un motor de creación de empleo joven.

Las políticas de empleo de la Junta de Andalucía

El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que “gracias al gobierno del cambio en la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión del SAE y se ha recuperado la formación para el empleo tras años de parálisis”. También se ha impulsado la tarifa plana de autónomos y se ha puesto fin a la “interminable burocracia y asfixia fiscal”, lo que ha provocado que “en estos tres años se gestionen más ayudas a autónomos que en toda la historia de la autonomía andaluza”. Además, se apuesta ahora, de manera decidida, por la recuperación y generación de empleo estable. Así, ha concedido un total de 115.782.371 millones en distintas a ayudas a autónomos y empresas.

“Este cambio es el que yo quiero en Sevilla a partir del 28 de mayo. Quiero que Sevilla recupere el espacio que ha perdido y convertirla en una ciudad agradable para invertir y, por tanto, que creen empleo”, ha resaltado José Luis Sanz. Ha indicado que “con Juanma Moreno, la tasa de paro juvenil ha descendido más de 9 puntos en cuatro años y, por primera vez, la tasa de abandono escolar en Andalucía baja del 20%. Indudablemente, en este sentido tenemos que destacar la apuesta por la FP Dual”.

Al hilo de ello, ha señalado que “las administraciones locales son actores clave para impulsar aún más esos proyectos de formación dual y, cuando sea alcalde vamos a contribuir a que siga creciendo en número de proyectos, analizando las necesidades formativas de las empresas y la oferta educativa para detectar posibles carencias, para así proponer alternativas y promover la participación para que cada vez sean más las empresas sevillanas que participen en los proyectos”.

José Luis Sanz ha concluido que “cuando sea alcalde no desaprovecharé las oportunidades para ello crearé un órgano de captación y gestión de fondos europeos, se aprovecharán todas las subvenciones de la Junta de Andalucía, incrementaré los programas de formación, talleres de empleo y pondré en marcha escuelas talleres municipales. De la mano de la Junta de Andalucía, Sevilla ofrecerá muchas alternativas a los jóvenes, emprendedores y autónomos”.

Entidades que han participado en el acto: Abrecaminos del Sur, Cruz Roja, Fundación Persán, Barrios del Sur, la Casa de Todos, Asociación Colibrí, Vencedores, Entreamigos, Anima Vitae, la Liga Española de Educación, Fundación Atenea, Consejo de Hermandades, Secretariado Gitano, Autismo Sevilla, Fundación Don Bosco, Centro Especial Empleo Fundación de Madariaga, Afasode y Cepaim.