Sanz plantea una "revolución fiscal" en Sevilla para paliar la difícil situación económica

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, plantea una revolución fiscal que beneficie a las familias, ayude a los autónomos y reactive la economía de nuestra ciudad. Sanz ha explicado que el PP presentará una propuesta al Pleno de Debate de la Ciudad, que se celebrará el próximo jueves, para la revitalización de la economía, sobre todo ante “la previsión incierta y negativa que pronostican los economistas después del verano y teniendo en cuenta que Sevilla aún está padeciendo las consecuencias de la crisis del Covid”.

El candidato popular a la Alcaldía de Sevilla ja añadido que “nos preocupa mucho la situación económica en Sevilla y, sobre todo, su repercusión en la población, así como en los sectores económicos de nuestra ciudad, cuando se prevé una desaceleración del crecimiento económico por la inflación”.

Por ello, ha señalado que “urge adoptar todo tipo de medidas económicas desde el Ayuntamiento de Sevilla a corto, medio y largo plazo. Todas las medidas fiscales que presentamos benefician a las familias, pues hay que lograr ciudad en la que sea más fácil invertir, trabajar y vivir, y tienden al crecimiento económico y a la creación de empleo”. Ha recordado que “el PP ha venido proponiendo cientos de medidas estos últimos años para proceder al rescate social y la protección de la población de forma inmediata, pero también para la reactivación económica”.

Las rebajas del IBI

En este sentido, Sanz propone una bajada del 2% del tipo impositivo del IBI a inmuebles residenciales, la reducción de la tasa de licencia de obras menores, la ampliación de la bonificación en el IBI a familias numerosas, la reducción del 50% en la tasa de licencias de obras para familias numerosas, así como la bajada del 20% en la tasa de recogida domiciliaria de basuras para familias numerosas, del 50% en la tasa de expedición de documentos del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo y del 20% de la cuota en la tasa del cementerio en caso de fallecimiento de un miembro de la familia numerosa.

Por otro lado, plantea nuevas bonificaciones en los precios públicos del Instituto Municipal de Deportes, y la reducción del 50 % por empadronamiento en la tasa de recogida domiciliaria de basuras (el ejercicio del alta y el siguiente) y del 50% por empadronamiento en la tasa de licencia de obras, por obras de reforma de inmuebles residenciales cuando el sujeto pasivo haya causado alta en el padrón municipal en ese ejercicio o el anterior, entre otras medidas.

Respecto a las ayudas para la reactivación económica, Sanz pide un Plan de Modificación de Ordenanzas Fiscales 2023 con bajadas de los tipos diferenciados y coeficientes aplicables, reducciones y modificaciones en las diversas tasas municipales, entre ellas, bajada del 14,74% de los tipos diferenciados del IBI aplicables a inmuebles no residenciales, del coeficiente de situación del IAE un 15% de media, bonificación en el IBI a inmuebles de comercio, ocio, hostelería, actividades turísticas declaradas de especial interés por circunstancias sociales o de fomento del empleo así como en el IAE a las actividades de comercio, ocio, hostelería, o actividades turísticas declaradas de especial interés por circunstancias sociales o de fomento del empleo. De igual manera, plantea una mayor bonificación en la Plusvalía en transmisiones mortis causa, tanto en viviendas habituales como en locales afectos a actividades económicas y reducciones, un 20% mínimo, de la tasa de basura en locales, tasa de licencia de obras, IBI a inmuebles radicados en Polígonos Industriales y Parques Empresariales, entre otras medidas.

La contención del gasto

Sanz ha detallado que “el Ayuntamiento debe hacer el esfuerzo necesario de contención del gasto superfluo, y de reprogramación del presupuesto municipal, con la disposición de los recursos que sean necesarios, que los hay, para ayudar a los ciudadanos, así como a los sectores de población y económicos que más lo necesitan, al priorizar las acciones más urgentes y renunciar a las que puedan esperar para más adelante”. Además de “llevar a cabo una política de atracción de la inversión, mediante una rebaja fiscal contundente, la rebaja fiscal para el incentivo empresarial, la agilización de los procedimientos administrativos y la simplificación normativa, así como la apuesta real por la colaboración público-privada”.

En definitiva, “es el momento de darle un impulso serio y contundente a la economía sevillana si queremos que Sevilla se recupere económicamente y no sufra la desaceleración que se prevé. Y, hasta ahora, el gobierno municipal del PSOE no está trabajando como debiera”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha añadido que, por tales motivos, “proponemos medidas económicas inmediatas y bajadas o beneficios fiscales, ya que el Ayuntamiento de Sevilla tiene la obligación de promover un plan que contribuya a la recuperación económica”.

“Estamos convencidos de que, si dejamos el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, incentivaremos el consumo y así reactivaremos la economía. Los sevillanos necesitan que bajen los impuestos y las tasas en Sevilla. Ya es hora de que lo noten en sus bolsillos, y de que se les devuelva el esfuerzo que han hecho en los últimos años. El Ayuntamiento dispone de los recursos necesarios para afrontar esa bajada: Se cumplen los principios de estabilidad, por cierto gracias a la normativa que el Partido Popular aprobó para sanear las haciendas locales después de años de derroche de gobiernos socialistas, y es posible bajar impuestos”, ha destacado el candidato popular.

La ejecución presupuestaria

Sanz ha indicado que “el Ayuntamiento pide préstamos, para inversiones que después no lleva a cabo, todos los años sobran más de 150 millones de euros que no se gastan por incapacidad de gestión. No es justo que los sevillanos sigan pagando impuestos tan altos”. Además, “pedimos que el gobierno municipal asuma el compromiso de aprobar con carácter urgente un Plan de Ayudas directas a autónomos, hosteleros y comerciantes, así como una línea extraordinaria de ayudas para alimentos y necesidades básicas para las personas afectadas por la crisis, dirigidas a diferentes sectores vulnerables. Una línea de subvenciones de tramitación y justificación rápida y excepcional”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que “es hora de plantear cambios rotundos que hagan de Sevilla una ciudad agradable para vivir, así como atractiva y competitiva, como están haciendo otras ciudades, que no quieren quedarse atrás en la atracción de población de inversión para el crecimiento del empleo”. Ha indicado que “son muchos los sectores afectados por la crisis, y claman que sean oídos y que su Ayuntamiento los ayude, tanto a través de ayudas directas tramitadas con celeridad y cordura, como mediante rebajas en los impuestos y tasas”.