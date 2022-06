Diego López, el otro estudiante que ha sacado un 14 en la US en la Selectividad 2022

Es otro de los nombres protagonistas de este jueves. Se llama Diego López y ha obtenido un 14 en la Selectividad (Pevau), la nota máxima que contemplan las pruebas de acceso a la enseñanza superior. Comparte esta calificación con Jesús Barragán, el otro joven sevillano que ha logrado idéntica puntuación en los exámenes realizados la semana pasada en la Universidad de Sevilla (US).

Diego López es alumno del Colegio Buen Pastor. En este centro concertado, del barrio de Nervión, ha acabado el Bachillerato con Matrícula de Honor. La excelencia académica es su compañera desde hace años. No en vano, ha conseguido la calificación de plata en las recientes olimpiadas de Biología a nivel nacional. En septiembre competirá de nuevo en este certamen, pero a nivel iberoamericano, para lo que se desplazará a Perú.

Este esfuerzo y dedicación ya obtuvieron recompensa hace varios años, cuando le concedieron una beca de la Fundación Amancio Ortega para que estudiara unos meses en Estados Unidos. La pandemia del Covid impidió esta experiencia.

Como Jesús Barragán y Julia Daolei (la joven que mejor nota de Selectividad ha conseguido en la UPO), estudiará Medicina. Lo hará en la Hispalense, aunque los últimos días ha estado consultando en otras universidades. "No esperaba que fuera a sacar un 14", admite.

Su vocación por la formación sanitaria le viene de familia. Su abuelo ejerció de médico y su madre, de enfermera. Reconoce que a los 10 años su "pasión por los animales" le llevó a plantearse, a tan temprana edad, ejercer de veterinario. Sin embargo, un ingreso hospitalario le hizo decantarse definitivamente por la Medicina. Fue a los 12 años cuando una salmonelosis grave le llevó a permanecer varias semanas en la cama de un hospital. Allí comprobó "la labor interdisciplinar" que desarrollan estos especialistas, desde el internista al departamento de digestivo, pasando por la enfermería. También tiene clara la especialidad a ejercer: quiere ser oncólogo.

300 exámenes de Matemáticas

Conseguir esta nota no ha sido cosa de pocas semanas. La "constancia y perseverancia" han sido los pilares del éxito educativo desde que comenzó el curso. "Es algo que le digo a mi hermano pequeño, que tiene un año menos que yo", refiere Diego López. Reconoce que en estos meses no se ha puesto un horario fijo para cada asignatura, sino que se las ha ido preparando en función de lo que "le decía la mente". "Si estaba entusiasmado estudiando Historia, pues continuaba hasta tres horas", detalla. Para Matemáticas, no ha habido día en que no haya realizado ejercicios propios de los exámenes de Selectividad. "He hecho 300 exámenes desde que empezó el curso", destaca. También en Lengua la preparación ha sido muy exhaustiva. "Es una materia cuya evaluación resulta muy subjetiva, pues la valoración de la expresión tiene un alto grado de subjetividad", opina.

En las semanas previas a la Selectividad sí planteó una organización más esquemática. Las mañanas las dedicaba a estudiar las asignaturas más teóricas -"son las horas en las que más rindo", incide-, mientras que las tardes las dejaba para las materias que requieren de ejercicios prácticos, como Matemáticas y Química.

Lo que tenía claro es que "nadie puede revertir en 10 días lo que no ha hecho en nueve meses", motivo por el cual las semanas previas a la Pevau las dedicó a aspectos concretos de las asignaturas, a "las lagunas" que debían ser reforzadas. Ahí encontró el apoyo "incondicional" del profesorado del Buen Pastor, dispuestos a resolver cualquier duda y a cualquier hora. "Los he llamado a las diez de la noche y me las han aclarado sin ningún problema, es de alabar esa entrega", incide este joven que, a pesar de reconocer que es "un manojo de nervios", ha acudido a la Selectividad "con mucha tranquilidad". Algo nada extraño teniendo en cuenta todo su trayectoria académica. Excelencia lo llaman.