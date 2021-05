Sevilla se blinda con más de mil policías para una Eurocopa con público

Sevilla se blindará con más mil policías y guardias civiles para los cuatro partidos de la Eurocopa de Naciones que se celebrarán en el Estadio de la Cartuja. La intención del Gobierno es que los encuentros se celebren con público, con un 30% del aforo, que son unas 16.000 personas. Sin embargo, a día de hoy y con los índices actuales de la pandemia en la ciudad, esta propuesta contradice el propio plan del Ejecutivo para la vuelta de público a los estadios durante las dos últimas jornadas de Liga.

En el capítulo de la seguridad puramente dicha, el dispositivo estará formado por 750 policías nacionales y 300 guardias civiles, según explicó este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presidió una reunión del plan de seguridad de la Eurocopa celebrada en la Delegación del Gobierno en andalucía.

Los policías pertenecen a distintas unidades, como el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), los Guías Caninos, los Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDAX) y los grupos antidrones, para inhibir la acción de cualquier aparato de este tipo. Los guardias civiles pertenecen a la Comandancia de Sevilla y a la Agrupación de Tráfico.

A ellos hay que sumar otros 235 guardias civiles, que se encargarán de proteger a las selecciones participantes durante sus traslados. Por ejemplo, en el caso de España, el equipo se desplazará a Sevilla para cada partido pero el resto de días permanecerá concentrado en la ciudad deportiva de Las Rozas (Madrid).

También citó Marlaska a los agentes de la Policía Local de Sevilla, así como a los miembros de Protección Civil y del servicio de emergencias del Ayuntamiento de la capital, al que agradeció su disposición para que la ciudad acoja los partidos de la Eurocopa pese a que en un principio la sede iba a ser Bilbao y la UEFA decidió el cambio el pasado 23 de abril, con poco tiempo para reaccionar. Lo mismo hizo con el de Santiponce, municipio en cuyo término está ubicada una parte del estadio.

La Cartuja (la de Sevilla, que no la de Parma, como se le escapó al ministro en un lapsus durante su intervención) es una de las doce sedes de esta extraña Eurocopa, que se tenía que haber disputado el año pasado y se aplazó por culpa del coronavirus. Es, además, la primera vez que el torneo se juega en doce países distintos. Esto no tiene que ver nada con la pandemia, sino que estaba previsto de antes de la irrupción del Covid en nuestras vidas. Es la forma que tiene la UEFA de celebrar el 60 aniversario del torneo.

Lo que sí estaba previsto es que la sede española fuera Bilbao, que el máximo organismo del fútbol europeo cambió el pasado 23 de abril después de que el Gobierno vasco exigiera que el 60% de la población estuviera vacunada contra el coronavirus para poder permitir el acceso de público al estadio de San Mamés.

Sevilla se erigió como nueva sede, algo que a Marlaska llena de satisfacción porque se demuestra la "capacidad de España para organizar un evento nada sencillo en muy pocos días", pero que sin duda plantea un dilema con la cuestión sanitaria. Máxime cuando el Gobierno central anunció ayer su plan para permitir la vuelta de aficionados a los estadios en las dos últimas jornadas de Liga.

Según este programa, sólo puede acceder público en aquellas comunidades que presenten una incidencia acumulada del covid-19 inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, las que estén en nivel 1 de alerta sanitaria. Andalucía está todavía en la fase 3. La provincia de Sevilla tiene a día de hoy una tasa de 210,4. La capital presenta unos datos algo mejores, de 176,2, pero en cualquier caso se supera en más de cien puntos la tasa que exige el Gobierno para que entre público en los estadios.

Marlaska explicó que la cuestión sanitaria será prioritaria y los criterios para que finalmente entre o no público en el estadio se irán decidiendo en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. "Pero somos positivos, porque los índices de Andalucía son razonables y van bajando tanto pos las medidas adoptadas como por la vacunación", dijo el ministro, que recordó que ya el 30% de la población tiene puesta al menos la primera dosis de alguna de las vacunas.

"Se irá viendo, estamos condicionados por la situación sanitaria", expuso el titular de Interior. "Tal como está la evolución, y es razonable pensar que va a ir mejorando, estamos en un momento de control de la pandemia mucho mayor que hace meses, y por eso ya no tenemos el estado de alarma. Esto se irá viendo en el Consejo Interterritorial de Salud Pública, que se reúne todas las semanas y cuyos acuerdos son de obligado cumplimiento. Sobre la sanidad no cabe discusión", señaló Marlaska.

En la Cartuja, que hoy sigue ejerciendo de vacunódromo y por el que pasan centenares de personas a diario, se disputarán los tres partidos que la selección española jugará en la primera fase y un partido de Octavos de final. El 14 de junio, tres días después de la inauguración del torneo, España debutará en la Cartuja contra Suecia a las nueve de la noche. Cinco días más tarde, el 19, jugará contra Polonia a la misma hora. Cerrará la primera fase el partido contra Eslovaquia, a las seis de la tarde del 23 de junio. El último partido que acogerá este estadio se celebrará el 27 de junio y será uno de los encuentros de Octavos de final.

Por el tipo de torneo que es, una parte del público previsto vendrá de otras ciudades españolas e incluso de otros países europeos. El ministro no precisó si a las aficiones visitantes se les pedirá algún requisito como test de antígenos, PCR negativos o cuarentenas. "Estará el público que pueda venir en términos de criterios sanitarios", indicó Marlaska, que dejó claro que los que vengan a ver un partido de la Eurocopa no tendrán prioridad sobre otros visitantes. "No habrá un criterio diferenciador. Quien acuda al Estadio de la Cartuja será una persona que pueda acudir a otro evento que se celebre en la ciudad de Sevilla a la misma hora y el mismo día".

El ministro también destacó la importancia para la imagen de España que tiene la celebración del torneo en una sede como Sevilla y se mostró convencido del éxito en la organización. "Nos queda esperar que empiece la Eurocopa, que se jueguen los partidos aquí y que, como colofón y aunque la final no se juegue en Sevilla, el día 11 de julio sólo haya una selección que levante la Copa y ésa no sea otra que la nuestra".