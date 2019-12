Sevilla recurre a Europa para salvar sus naranjos

El dique de contención para preservar los naranjos del ataque de la plaga de Tryoza Erytrae, que hace que estos árboles contraigan la enfermedad HLB, tiene un nombre: Life Citrus. Se trata de un programa con financiación europea en el que participan una quincena de instituciones y entidades preocupadas por la protección de los cítricos de la cuenca mediterránea. Sevilla, una ciudad en la que los naranjos representan el 24,7% de su arbolado, se acogerá a él hasta 2023.Sevilla es la única ciudad implicada en este proyecto, que tiene un presupuesto total de 3,2 millones de euros cofinanciado con fondos europeos. El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento hispalense, David Guevara; el representante de Asaja Málaga Benjamín Faulí, y el investigador del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía Francisco Arenas, detallaron ayer este programa y su aplicación en Sevilla.De esos 3,2 millones, el Ayuntamiento ejecutará 236.000 euros (financiados en un 50% por fondos europeos y el resto con recursos municipales), mientras el resto de los trabajos los ejecutarán los demás socios: Asaja, IFapa (organismo dependiente de la Junta de Andalucía), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Centre de Cooperation International en Recherche Agronimique pour le developement (CIRAC - Francia), French National Institute for Agricultural Research (INRA - Francia), Universidade do Algarve (UALG - Portugal), Università degli Studi di Catania (UNICT - Italia) y las empresas privadas Agrimarba y Valenciagro.La enfermedad HLB transmitida por la plaga de Tryoza Erytrae ha tenido un enorme impacto en los últimos años en zonas como California y en diferentes países del mundo. Su vector ha sido detectado ya en Portugal, pero no la bacteria.En estos momentos, no hay indicios de esta enfermedad en la cuenca mediterránea. Este proyecto de alcance internacional está diseñado para la prevención, protección y detección rápida de cualquier síntoma de forma que se evite la entrada y propagación de la infección.

Como socio del proyecto, el Ayuntamiento centrará su parte en la difusión del problema en el sector profesional y en la ciudadanía y en una prospección constante de los ejemplares para detectar de modo precoz cualquier posible infección. Del mismo modo, participará en las líneas de investigación y los estudios que realicen el resto de miembros del programa.

"Se trata de un proyecto de enorme importancia en el que Sevilla participa como principal referente por el enorme volumen de naranjos que conforma nuestro patrimonio verde. Se trata de adelantarnos a posibles problemas que puedan surgir en los próximos años, ver la experiencia de otros países de todo el mundo y poner todos los medios para prevenir la llegada de enfermedades", ha dicho David Guevara.