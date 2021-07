Sevilla se quedará sin toldos este verano

Sevilla no tendrá toldos en sus principales calles comerciales este verano. El Ayuntamiento ha admitido que la empresa adjudicataria del contrato no ha cumplido con los requisitos técnicos ofertados y que, por tanto, no puede permitir su instalación, ya que estaría incurriendo en una ilegalidad.

Tal y como este periódico viene informando desde hace semanas, el proyecto que ha presentado la empresa adjudicataria para la instalación de las velas ha sido rechazada porque difería de la propuesta que en su momento presentó para conseguir el contrato y que fue la más valorada. El Ayuntamiento y esta entidad acordaron la presentación de una segunda propuesta que se debía ajustar a lo acordado. Tras estudiarse ayer miércoles, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han llegado a la conclusión de que tampoco se ajusta a lo ofertado en lo que se refiere, por ejemplo, a los materiales de las velas a instalar. Por tanto, este año la ciudad no podrá contar con la ansiada sombra.

El Ayuntamiento ha abundado en que se encuentra en un callejón si salida, ya que no se puede volver a licitar el contrato hasta que no se tome una decisión sobre la actual adjudicación. En este sentido, se abren ahora las distintas vías administrativas para llegar a su resolución.

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo Antonio Muñoz, ha reconocido en Radio Sevilla que el Ayuntamiento no viene gestionando bien la instalación de las velas en la ciudad desde hace muchos años.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente viene entoldando las calles más comerciales del distrito Casco Antiguo de Sevilla desde el año 1992, ininterrumpidamente, con la finalidad de amortiguar el efecto del calor y de las altas temperaturas de los meses de verano. En esta ocasión se elevaba a 26 las calles en las que se iban a instalar las velas, incorporando por primera vez Baños y Carlos Cañal, recientemente reurbanizadas.