El Sindicato de Estudiantes calienta el 8M en Sevilla con dos convocatorias de huelga

Al coincidir este año la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, con una jornada no lectiva, el Sindicato de Estudiantes ha adelantado al viernes 6 su convocatoria de "huelga estudiantil feminista, antirracista y antifascista" en todo el país, con el objetivo de prohibir la implantación del denominado pin parental y por una educación igualitaria.

Esta convocatoria se suma así, con dos días de antelación, a la huelga general de consumo y cuidados propuesta para el domingo 8 de marzo en distintos puntos del país por la plataforma Comisión 8M, y que, a diferencia del año anterior, no tendrá carácter nacional.

"La extrema derecha sigue desatando su furia contra las mujeres, la juventud, el colectivo LGTBI y los inmigrantes. No contentos con pregonar barbaridades como que la violencia de género no existe -a pesar de que 2019 ha terminado con 99 asesinadas, dato récord desde 2014- y de burlarse de las jóvenes violadas por las manadas, ahora pretenden imponer en la educación pública su modelo machista, homófobo y racista", reza en la convocatoria de dicho sindicato, en la que se añade que "en Andalucía sabemos muy bien lo que significa el Gobierno del PP, Cs y Vox". En este sentido, se añade que "no sólo pretenden imponer la censura del pin parental, sino acompañarlo de un ataque profundo contra la educación pública para beneficiar a la privada y la concertada".

Aunque desde varios institutos consultados por este periódico aseguran que no les consta convocatoria formal de huelga alguna, el Sindicato de Estudiantes llama a éstos a concentrarse el viernes 6 a las 12:00 en Las Setas de la Encarnación de Sevilla, uno de los múltiples puntos de movilización en todo el país. De hecho, sólo Jaén queda en Andalucía al margen de la convocatoria, que contará con concentraciones en el resto de capitales de provincia.

Huelga también por el decreto de escolarización

Se da la circunstancia de que el mismo sindicato, con la participación de la Marea Verde de Sevilla, se suma además a la huelga convocada para este miércoles 4 en Andalucía por ANPE, CSIF, CCOO, UGT y USTEA, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres (Codapa) y el Frente de Estudiantes (FdE) para reivindicar la retirada y derogación del decretazo de escolarización de la Junta por los efectos "nocivos" que tendrá para la comunidad, "al acentuar la privatización de la enseñanza, fomentando un sistema educativo más segregador y menos inclusivo". A estos argumentos, el Sindicato de Estudiantes suma en su propia convocatoria el "recorte salvaje de presupuesto a la educación pública", el "hacinamiento y falta de recursos en nuestras aulas", los "despidos y precariedad de nuestros profesores", el cierre del "acceso a la universidad pública a las familias trabajadoras" y la destrucción y privatización de "todo lo público".

"El próximo 6 de marzo tenemos una gran oportunidad en este sentido -concluye el comunicado emitido por el sindicato-, y utilizar la huelga estudiantil feminista, antirracista y antifascista para golpear con contundencia a quienes nos atacan y hacerlo no sólo en Andalucía sino en todo el Estado. Seguiremos haciéndolo el día 8 de marzo, con fuerzas redobladas. Vamos a demostrar de nuevo que no estamos dispuestas ni dispuestos a retroceder ni un milímetro en la defensa de nuestros derechos al grito de ¡no pasarán!".