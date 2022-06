Sindicatos advierten de que el plan de verano de la Junta para centros sanitarios sigue sin llegar

Preocupación entre el personal sanitario y los sindicatos ante el desconocimiento del plan del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para suplir las vacaciones de los profesionales este verano tanto en los hospitales como en los centros de Atención Primaria. Tanto el Sindicato de Enfermería, Satse, como el Sindicato Médico de Sevilla han asegurado a este periódico que, a día de hoy, los profesionales siguen sin conocer el plan de vacaciones previsto por la Administración sanitaria en la provincia cuando restan días para su puesta en marcha.

"A escasos días de la puesta en marcha del plan de vacaciones seguimos sin tener conocimiento del mismo para los centros de la provincia de Sevilla mientras otras comunidades ya lo hicieron mucho antes e incluso han venido a Andalucía a llevarse a nuestros profesionales", asegura en declaraciones a este periódico la secretaria provincial de Satse, en Sevilla, Reyes Zabala.

La Administración sanitaria sigue sin concretar a día de hoy la reorganización de servicios prevista para este verano, pero las centrales calculan que el plan será idéntico al del año pasado. Esto es, el cierre en horario vespertino de 26 ambulatorios de un total de 35 en la capital. De ser así, la asistencia por la tarde quedaría reducida dentro de unos días a nueve centros de salud, desde las 15:00 hasta las 20:00 horas. En el plan del año pasado fueron Mercedes Navarro de Alcosa, Amate, El Cachorro, El Greco, Los Bermejales, María Fuensanta Pérez Quirós, Pino Montano B, Ronda Histórica y Torreblanca

Por las mañanas, entre las 8:00 y las 15:00, la actividad será la habitual en toda la red asistencial y por las noches, entre las 20:00 y las 8:00 de la mañana, funcionarán como siempre los puntos de Urgencias habituales de Atención Primaria.

"No es normal que todos los años terminemos con un mes de junio tremendo porque no se terminan de hacer las contrataciones y no llegan a tiempo porque no se han gestionado bien y somos los últimos en hacer ofertas. Todo ello está detrás de las dificultades para poder poner en marcha los planes de vacaciones y que a día de hoy sigamos sin tener conocimiento de los mismos", lamenta.