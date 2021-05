Sospecha de Covid en 52 muertes registradas en la primera ola

El Covid-19, confirmado o bajo sospecha, estuvo detrás de algo más de 320 de las muertes que se dieron en Sevilla entre enero y mayo de 2020. Así lo indica el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge las causas de la muerte durante la primera ola de coronavirus. Un periodo de tiempo en el que ya se apreciaron las primeras consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

En esos meses, fallecieron en la provincia hasta 7.406 vecinos de los que 270 tenían confirmado el diagnóstico de Covid, mientras que otros 52 eran pacientes con sospecha de infección. El peso de estos números es mayor si se tiene en cuenta que los primeros casos de contagios en la provincia se conocieron a finales de febrero, teniendo que esperar hasta mediados de marzo para que se confirmase la primera defunción por esta causa.

Estas cifras sitúan al coronavirus entre las primeras causas de muerte en ese periodo, en el que los fallecimientos por enfermedades del sistema circulatorio o por cáncer -sobre todo en la tráquea, los bronquios y el pulmón- representan, un año más, el mayor volumen de víctimas mortales con 2.566 y 1.810 decesos, respectivamente, y son responsables del 43% y 24,3% del total de muertes.

El informe también indica que, del total de fallecidos, 3.696 eran hombres y 3.710 mujeres. Por edades, entre las muertes confirmadas por Covid, hasta 63 fallecidos tenían entre 85 y 89 años. Y 55 entre 80 y 84 años, además de otros 42 que tenían entre 90 y 94 años. Otros 10 eran mayores de 95 años. Y 39 tenían entre 75 y 79 años. Entre los sospechosos de haber muerto de Covid sin diagnóstico, hasta 12 tenían entre 85 y 89 años y 16 de 90 a 95 años, mientras que cuatro tenían más de 95 años. Otros 11 eran mayores de 80 y menores de 84.

De los que oficialmente fueron considerados víctimas de la pandemia, 215 fallecieron en los centros hospitalarios de la provincia, ocho en su domicilio particular, 45 en residencias socio sanitarias, mientras hay dos en los que no consta el lugar. En el caso de los fallecimientos sospechosos de estar vinculados con el Covid, 33 murieron en los hospitales, nueve en su domicilio, otros nueve en residencias y uno más del que no consta el lugar.