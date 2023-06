Hornillo denuncia que Junta y Ayuntamiento miren para otro lado ante los cortes de luz en Sevilla

Susana Hornillo, concejal portavoz municipal de la confluencia Podemos-IU, ha denunciado este jueves, en una concentración de vecinal de protesta organizada por Barrios Hartos frente a la oficina de Endesa de la avenida Luis Montoto 119, que "hay muchísimas familias sin acceso a suministro eléctrico, un derecho fundamental, y no podemos consentir que las administraciones públicas que tienen competencia directa en este ámbito miren para otro lado".

Hornillo ha lamentado la ausencia de representantes de la administración. "Aquí no hay nadie de la Junta ni hay nadie del gobierno municipal. Creo que esto es un síntoma claro de que no tienen intención de hacer nada por las familias", ha advertido.

"Estamos hablando de personas muy vulnerables, mayores y niños pequeños que no tienen acceso a lo más básico, no pueden mantener los alimentos ni el agua fresca, no pueden enchufar un ventilador, ya hemos tenido que lamentar varias muertes. No sé cuántas muertes más van a tener que suceder para que se tomen cartas en el asunto", ha señalado Hornillo, quien ha recordado que "estos vecinos y estas vecinas pagan religiosamente sus facturas y aún así no tienen acceso al suministro eléctrico".

La portavoz municipal avisa de que las protestas seguirán y pide al Ayuntamiento que dé la cara. "Si quieren tener un verano de guerra la van a tener, porque aquí vamos a estar al pie del cañón acompañando a las familias y vecinos afectados porque son los que tienen la prioridad, son las principales personas por las que el Ayuntamiento de Sevilla tiene que dar la cara frente a quien sea, incluso frente a Endesa".