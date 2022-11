Tiroteado en el pecho cuando iba al volante de un coche en Torreblanca

Un hombre ha resultado herido de gravedad este mediodía en Sevilla tras ser tiroteado cuando iba conduciendo su propio coche por la calle Torrelaguna, esquina con Torremegía, en el barrio de Torreblanca, muy cerca de una de las zonas más conflictivas de la ciudad,, donde es habitual el tráfico de drogas. Según ha podido saber este periódico, los hechos han tenido lugar poco antes de las 13:00 horas, a plena luz de día, y la víctima habría recibido al menos un disparo en el pecho en el interior de su coche.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado los hechos y apuntan al traslado del herido en estado crítico a un centro hospitalario poco antes de las 14:00 horas del mediodía.

Aunque todas las hipótesis están abiertas, las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, sin que este término haya sido aún confirmado por las fuentes oficiales.

El caso recuerda mucho al último homicidio registrado en Sevilla capital en el que un delincuente conocido como el Vaca fue tiroteado en una calle de las Tres Mil Viviendas de madrugada. Los hechos tuvieron lugar hace menos de un mes, el día 24 de octubre, en torno a las 3:20 horas en la calle Viento del Pueblo, en la zona conocida como los Marrones. La víctima fue trasladada al hospital por un vecino. Fue desde el complejo sanitario desde donde avisaron a la Policía Nacional del ingreso de un hombre herido por arma de fuego, como establece el protocolo habitual en estos casos.

Desde que recibió el disparo, el herido estuvo en estado crítico y su evolución fue desfavorable. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por recuperarle, finalmente falleció dos días y medio después del tiroteo. Este homicidio todavía está sin esclarecer. El Grupo de Homicidios mantiene una investigación abierta en la búsqueda del posible autor del disparo, que todavía no ha podido ser localizado.

Con la muerte del Vaca, la capital suma cinco homicidios a lo largo de 2022. Los cuatro casos anteriores fueron resueltos por el Grupo de Homicidios, que mantiene abierta ahora la investigación para localizar al asesino del Vaca. Dos de ellos fueron crímenes machistas y los otros dos se produjeron también en el seno de la familia. El primero de este año tuvo lugar en la calle Ágata, en la Macarena, el 25 de abril, aunque el cuerpo de la víctima no se encontraría hasta finales de junio. Virginia G. T., de nacionalidad boliviana y de 51 años, murió asfixiada en manos de su ex pareja, Alfredo G. C., también boliviano.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el hombre herido este sábado en Torreblanca, aunque las fuentes consultadas por este periódico apuntan que ha sido trasladado al hospital en estado "muy crítico".