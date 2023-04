"El Porsche 911 es un coche único, un mito viviente"

La entrevista a Tomás Villén, director general de Porsche en España y Portugal, se desarrolla en la Plaza de España de Sevilla, donde decenas de Porsche 911 se exponen para el disfrute de cientos visitantes. La compañía ha querido conmemorar con una serie de actos en la capital andaluza su 75 aniversario, y los 60 años que se cumplen del lanzamiento de su modelo más icónico.

-¿Por qué Sevilla para celebrar este aniversario?

-Después de verlo, no cabe ninguna duda de que es el mejor sitio para celebrar el 75 aniversario de la marca y los 60 años desde que lanzamos, en 1963, el Porsche 911. Y además es el día mundial del arte. Si encima le pones el 911, nos sale lo que estamos viendo aquí. Estoy convencido que será la foto del día internacional del arte, con el 911 en esta plaza increíble, que es la plaza de España de Sevilla.

-¿Qué supuso el lanzamiento del Porsche 911?

-La historia es apasionante, porque ya son seis décadas. Estamos hablando de ocho generaciones. Si tenemos que hacer un balance, es un coche único, un mito viviente, un icono de la historia del automóvil. Incluso de la historia de nuestra sociedad. Sesenta años representan una vida, el 911 es el coche que nos ha acompañado en el poster de la habitación o ha sido nuestra maqueta de referencia. Lo veíamos en las revistas o en la tele, y ahora en las webs y en los videojuegos.

-¿Qué caracteriza a este coche?

-Siempre ha mantenido su esencia, y creo que eso es lo importante. Y ha mantenido su valor. Ha conseguido que a todos nos despierte una sonrisa en estos sesenta años de vida, y que todos cuando lo veamos levantemos el pulgar. Esto es muy difícil que pase. Yo no lo he visto en ningún coche en la historia del automóvil, después de ocho generaciones y seis décadas.

-De hecho, estamos viendo aquí coches de distintas épocas...

-Aquí estamos viendo coches de estas seis décadas, y todos mantienen su esencia y su valor, y la ilusión, la alegría y la pasión de sus dueños. Para nosotros es muy importante porque son nuestros clientes. Es algo muy impresionante lo que consigue el 911, y es lo que intentamos proyectar en el resto de modelos de la compañía.

-¿Puede decirse que es el deportivo más consolidado?

-El 70% de los 911 que hemos producido siguen en funcionamiento, con lo cual te habla de la fiabilidad del producto. Y además tenemos una fidelidad superior al 80% cuando hablamos de clientes del 911. Una vez que lo pruebas, es adictivo. A día de hoy tenemos una demanda extraordinaria. Es un coche que mantiene su valor y da igual que estemos en años buenos o en años con un poco más de incertidumbre, porque al final no deja de ser un valor refugio. El coche mantiene su valor en el tiempo y, si en un momento dado quieres venderlo, vas a recuperar lo que te ha costado. Eso lo diferencia de muchos otros vehículos.

-¿Es como el oro, valor refugio en tiempos de crisis?

-Es verdad que existen algunos fondos a nivel internacional que gestionan la compra de coches clásicos 911. Y el comportamiento siempre ha sido muy positivo. No sé si se puede comparar con el oro. Si le sumamos la parte pasional, seguro que es mucho mejor. Si es sólo la parte racional, quizás sea más difícil.

-Sevilla está desarrollando planes para atraer a un turismo de gran poder adquisitivo. Esta exposición mismamente es un evento más dentro de esos planes, ¿qué puede aportar una marca como Porsche a la ciudad?

-Nuestra apuesta por Sevilla es fundamentalmente por el nombre y la proyección que tiene la ciudad a nivel internacional. Sevilla es una marca muy potente, sobre todo gracias a los sevillanos, tiene una marca que representa alegría, pasión y felicidad. Y nosotros nos identificamos con esos valores muy bien. Y hay un segundo factor muy importante son las facilidades que nos ha dado el Ayuntamiento. Más que el tema del lujo, para mí es lo importante es la pasión que tenemos por las cosas. Esto hace muy fácil que nos identifiquemos con una ciudad como Sevilla. Todos estos coches son de particulares que se identifican mucho con la gente de Sevilla, con esa pasión por las cosas y esa alegría por vivir. El claim de nuestra firma es que es una marca para aquellos que persiguen sus sueños. Sevilla, evidentemente, es un sueño. Tener un 911 también.

-Porsche está inmersa en una apuesta por la sostenibilidad, cuénteme un poco cómo es ese proyecto.

-Hemos dejado claro nuestro compromiso. Somos la única marca que en el año 2030 nuestra huella de carbono será cero. Es un objetivo muy ambicioso. Ya a día de hoy el 90% de los Cayenne o Panamera que vendemos se enchufan, el 20% de nuestras ventas en España son 100% eléctricos, y en muy poquito tiempo, con el lanzamiento del Macan eléctrico el año que viene, estaremos sólo en vehículos eléctricos por encima del 54%. No hay ninguna marca en España que tenga esas ratios, en lo que se refiere a movilidad eléctrica en su porfolio de productos.

-¿Hay capacidad para enchufar tantos vehículos eléctricos?

-Estamos trabajando de manera muy activa en infraestructuras de alta potencia. Tenemos influencia directa o indirecta en más del 50% de los cargadores de alta potencia que se han instalado en España. Lo hemos hecho para todos los ciudadanos, no sólo para los clientes de Porsche. En Sevilla, el cargador más potente que hay está en el centro Porsche. Y hemos instalado más de 50 cargadores en la ciudad para que todo el mundo lo pueda utilizar. Apostamos por una transformación hacia el vehículo eléctrico y tenemos un objetivo muy claro.

-La compañía también está desarrollando un combustible ecológico, ¿puede ofrecer algún detalle sobre el proyecto?

-Es cierto que en paralelo estamos trabajando en el desarrollo de lo que denominamos e-fuel. Hemos montado una planta con varios socios en Chile, y estamos generando combustibles sintéticos que permitan que el nivel de emisiones de CO2 sea cero, en todo el ciclo de vida del producto. Eso permitiría solucionar un problema que ahora mismo no tiene una solución clara. Sí para todos los coches del futuro, que pueden ser eléctricos, pero no los más de 1.300 millones de automóviles que están circulando en el mundo. Hay que buscar una solución. Esta podría ser factible. Ahora lo estamos produciendo en pequeñas cantidades y a un precio que no se puede comercializar, pero estamos ya utilizándolo en competición, con resultados muy positivos. Ampliar esa producción podría suponer ajustar el precio en el futuro.

-Es usted el director general de Porsche para España y Portugal, ¿qué suponen estos países para la compañía?

-Nuestra posición es más cualitativa que cuantitativa. El peso de las ventas de España y Portugal respecto al total de ventas de Porsche es de aproximadamente de un 1%. Y en Europa un 6%. Somos una importadora pequeña. Pero sí es verdad que tenemos mucha importancia desde el punto de vista cualitativo, por la orientación y el cariño de la marca hacia nuestros países. El 60% de los lanzamientos de productos se realizan en España y Portugal. Y luego es verdad que desarrollamos el 10% de los pilotos desde el punto de vista de experiencia de clientes o desarrollo de negocios. Tenemos un rol importante desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista del volumen, sí es cierto que hemos tenido un crecimiento muy superior al del mercado español y al de las marcas premium que hay en este país. Cuando entré en la compañía vendíamos 910 coches y cerraremos este año con 4.000.

-¿Cómo influyó la pandemia en el sector del automóvil?

-La pandemia lo que hizo fue que se retuvieran cerca de 900.000 coches, que se dejaron de vender y ahora se están entregando. Yo soy optimista, vamos a vivir permanentemente con incertidumbre, tenemos que saber gestionarla. Para eso tenemos la clave, generamos tensión productiva, no buscamos culpables sino soluciones, intentamos ser buenos en los momentos buenos y mejores en los difíciles, y luego tenemos el ADN de competición en el cuerpo. Nos enfrentamos también a una transformación muy rápida de las cosas y no vamos en contra de nada sino a favor de todo. De repente hay que electrificar y lideramos la electrificación. Soy optimista de cara al futuro porque tenemos un parque móvil muy antiguo, creo que el Gobierno dará más ayudas para los vehículos eléctricos y esto permitirá que este crecimiento se mantenga en los siguientes años, porque la industria del automóvil es clave en nuestro país. Representa el 10% del PIB, y o tienes un mercado nacional que demanda producción o esa industria está en peligro.