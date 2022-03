Trasplantes de pelo en Turquía: una experiencia mayor respecto a España

Según los últimos datos, casi la mitad de los españoles sufre de alopecia. Una condición que no sólo afecta a la autoestima, sino también a la protección de nuestra cabeza frente a la radiación solar y otros elementos. No obstante, y pese a los centros existentes en España, muchos españoles escogen las clínicas de injerto capilar en Turquía. ¿La razón? Un trato y una experiencia totalmente únicos.

Salir del país para tratar la alopecia

La alopecia y la calvicie son una condición que afecta gravemente a la autoestima de quien la padece, por no hablar de los efectos de la radiación solar sobre una cabeza que carece de cabello para protegerse. Según los últimos estudios, un 42’6% de los españoles sufre de alopecia, situando España en segundo lugar en el ranking mundial tras la República Checa. Por lo general, encontrando las causas tanto en la alimentación como en el tabaquismo, pero señalando en especial un 90% con alopecia fruto de la alopecia androgenética. Razón por la que muchos, especialmente hombres, deciden acudir a especialistas apostando por el injerto capilar y sus últimos avances.

En cuanto a su elección, muchos escogen los tratamientos de Turquía a causa de su gran calidad y experiencia respecto al tratamiento en España. Tomando como ejemplo una de las empresas de trasplante capilar en Estambul, cliniFUE, ofrece un trasplante de pelo de alta calidad realizado en un hospital de prestigio bajo la dirección de Hamid Aydin, presidente de la Asociación de la Salud del Pelo y del Trasplante Capilar Saçder en Turquía. Destacando en especial su procedimiento antes, durante y después del tratamiento, muy distinto al modus operandi español y, por ende, razón de su atractivo para todo tipo de pacientes. Pero, ¿cuál es exactamente la diferencia?

El injerto capilar en TurquSía: una experiencia distinta

Según las estadísticas, más de medio millón de individuos viajan a Turquía cada año para tratar su alopecia. Uno de los motivos principales es que las clínicas turcas son muy variadas en cuanto a ofertas, encontrando todo tipo de precios y, sobre todo, con el añadido de una experiencia que, además del trato profesional y familiar, también atañe al turismo. En ese sentido, algunas de ellas ofrecen tratamiento más estancia de tres días en un hotel 5*, lo que facilita enormemente el hecho de tener que trasladarse de país en busca de un tratamiento capilar. No obstante, la experiencia profesional en el trasplante capilar turco es la razón de mayor peso en la ecuación.

Una de las ventajas más destacables es que las clínicas turcas ofrecen un tratamiento mucho más personalizado, teniendo en cuenta —mediante el estudio preliminar— cada detalle del paciente a fin de ajustarlo lo mejor posible a sus condiciones. A ello, además, se suma una vasta cartera de cirujanos turcos expertos en injerto capilar, lo que añade un plus de seguridad y fiabilidad contra el que poco tienen que decir las clínicas españolas. Esto permite que, junto a los tres días de estancia, exista también una revisión tras la intervención y otro día de lavado de pelo. Contando además con seguimiento de 12 meses a distancia para aportar consejos y ayudar a la recuperación.

Invertir en profesionales y evitar las clínicas low cost

Asimismo, las clínicas turcas como cliniFUE incluyen todos los medicamentos y otros tratamientos necesarios en su paquete de intervención. Un punto de gran interés para evitar sobrecostes fruto de clínicas que no añaden estas necesidades en sus ofertas de injerto capilar. Y, por si fuera poco, las clínicas de trasplante de pelo en Turquía como la mencionada ofrecen una garantía internacional. Por lo que no debemos preocuparnos si sucede cualquier problema ya estando fuera del país. Eso sí, recordando siempre que no debemos recurrir a clínicas low cost, dado que sus prestaciones serán inferiores a las que precisa el tratamiento indicado.

Siguiendo esa premisa, cabe decir que no tenemos que dejarnos llevar siempre por las limitaciones de nuestro bolsillo. Aunque, sin duda, es importante tener en cuenta el presupuesto, invertir en una clínica profesional y acreditada es lo mejor que podemos hacer para tratar nuestra alopecia. Además, las clínicas low cost tampoco son lo que prometen ser, dado que su precio aumenta a medida que avanza el tratamiento. Algo que no sucede con una clínica acreditada, dado que su precio es fijo y no varía a lo largo del proceso. Por no hablar de la exquisitez del trato, la atención al paciente y el necesario seguimiento —incluso vía WhatsApp— tras la intervención.

Fórmulas y tratamientos más avanzados respecto a España

Pese a las grandes ventajas del tratamiento en Turquía, como lo son tanto el proceso como el seguimiento, y así como la estancia de lujo en un hotel, es preciso poner de manifiesto la calidad médica del trasplante de pelo en Turquía. Sus grandes avances en el campo, como el reconocido método FUE (Extracción de Unidades Foliculares) ha conseguido reunir múltiples y reconocidas celebridades que viajan al país para tratar su alopecia. Sin duda, un sello de calidad sobre todo en relación a lo económico, dado que el bolsillo de los famosos bien podría adaptarse a cualquier clínica del mundo. Una referencia, no obstante, que poco tiene que hacer con las opiniones del paciente.

En ese sentido, cabe destacar que, en centros como cliniFUE, los pacientes coinciden en un trato ejemplar, familiar, profesional y atento, valorando la experiencia como única y recomendable. En esencia, cada vez más españoles deciden hacerse un injerto capilar en Turquía porque llevan años en el sector y, en definitiva, cambian la vida de las personas como bien anotan sus pacientes. Por el contrario, España carece todavía de tan amplia experiencia y, aunque se prometan folículos ilimitados, suelen implantar menos cantidad. Una promesa que frustra el sueño de muchos y que acaba por empeorar la reacción ante un tratamiento que no acaba de dar sus frutos.