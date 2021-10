Tussam descarta ampliar las paradas ‘antiacoso’ ante su escaso uso

Las paradas antiacoso que se instalaron a principios de 2019 no superan los dos usos diarios. Por este motivo, el equipo de Juan Espadas ha decidido que la experiencia piloto que se puso en marcha entre el Prado de San Sebastián y Pino Montano para prevenir situaciones de acoso y agresiones sexuales a las mujeres no se ampliará a otras líneas nocturnas de Tussam debido a la baja demanda.

En la Comisión de Control y Fiscalización el Ayuntamiento, el gobierno socialista explicó que estas paradas antiacoso se instalaron en la A1 en enero de 2019 en las paradas que cuentan con un mayor número de bajadas de usuarios en este trayecto desde el centro a Pino Montano. Esas paradas funcionaban los viernes, sábado y vísperas de festivos sólo de bajada.

Tras analizar los datos de la línea, Tussam ha comprobado que “se ha hecho un uso bajo de las paradas, prácticamente nulo. No superan los dos usos diarios y dada la baja utilización se estima que no tiene previsto trasladar esta experiencia a otras líneas nocturnas”, detalló la delegada de Educación, María Luisa Gómez, a la pregunta realizada en la comisión por la concejal no adscrita Sandra Heredia sobre la ampliación de la cobertura de esta iniciativa.

Ante ello, Heredia lamentó que “no haya mucha propuesta de mejora” y planteó que quizás las paradas no están funcionando porque “haya que buscar otras medidas con las quejas que están llegando”. Entre esas medidas, la concejal propone la mejora de protocolos de atención de los conductores de “las personas que se quedan tiradas a determinada hora de la noche en las paradas y ya no tienen otras opciones de transporte público para volver a sus viviendas”, poniendo como ejemplo el caso de una joven que quedó “en situación de vulnerabilidad cuando venía de trabajar en el Polígono Isla”. “Existió desamparo porque terminaba el servicio de autobús y no llegaba al destino final previsto en el recorrido”, añadió.

Al respecto, la edil socialista indicó que lamenta el incidente y que se analizará lo ocurrido, agregando que “en cualquier momento ante cualquier incidente cualquier mujer puede acudir al conductor y se le atenderá de la mejor manera posible en ese momento”.

Este sistema piloto funciona todos los viernes, sábados y vísperas de festivos con la puesta en servicio de un total de 26 paradas intermedias adicionales a las 44 ya existentes en este recorrido. La selección de estas paradas se realizó mediante un estudio técnico realizado por parte de Tussam en el que se determinó cuáles son los puntos que mayor demanda de bajada tienen. Además, se tuvo en cuenta otros factores como la iluminación de la vía o la accesibilidad de la zona en la que se ubican.

Las paradas están indicadas en el propio recorrido de la línea y señalizadas en la vía pública como “a demanda” para uso de las usuarias que previamente lo soliciten al conductor del autobús. En esta parada es exclusivamente para bajar del vehículo y para solicitarlo las mujeres deben seguir las siguientes indicaciones: indicarlo previamente al conductor del autobús; situarse, a ser posible en la parte delantera del vehículo; avisarlo personalmente al conductor una parada antes de bajarse; y salir por la puerta delantera del autobús.

Con objetivo de dar a conocer este sistema, la medida estuvo aparejada de una campaña de comunicación y sensibilización en todas las líneas de Tussam de la ciudad, pero especialmente en la línea nocturna A1, donde se lleva a cabo esta prueba piloto que no se ampliará.