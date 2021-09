La US arrancará el curso a medio gas: la mitad de alumnos en el aula y la otra en casa

Lo advirtió la semana pasada la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US), María del Mar Ramírez, y este jueves se ha confirmado en la reunión que ha mantenido el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, con los responsables de los centros y facultades: la presencialidad absoluta no será posible el próximo curso mientras sigan vigentes las restricciones contra el Covid en la enseñanza superior, motivo por el cual la semipresencialidad continuará presente, al menos, en el arranque de las clases.

En dicho encuentro se ha recordado que el objetivo principal, como se acordó en el último consejo de gobierno de la US anterior a las vacaciones, es conseguir la presencialidad plena, pero con las actuales medidas es algo que resulta complicado por una cuestión física: no hay espacio suficiente en las facultades.

El principal escollo al que se enfrentan los decanos es la obligación de mantener, al menos, 1,2 metros de distancia entre los estudiantes, lo que conlleva a desdoblar la mayoría de los grupos. Según la institución académica, esta separación supone que el aforo máximo de las aulas oscile entre el 50% y el 100%.

Para tales casos, el consejero andaluz de Universidades, Rogelio Velasco, en la reunión que mantuvo con los rectores el viernes pasado había propuesto que la mitad de los alumnos de una clase siguieran las enseñanzas directamente por parte del profesor y la otra mitad lo hiciera de manera telemática, pero desde otro aula de la facultad y no en sus domicilios, como en principio se propuso el curso pasado. Sin embargo, esta alternativa choca con una realidad física: la falta de espacio en las facultades y escuelas técnicas para este desdoble presencial, por lo que no habrá más remedio que optar por que la enseñanza on line se siga de nuevo desde los hogares.

Según varios decanos consultados por Diario de Sevilla, lo positivo de que la separación entre universitarios se rebaje a 1,2 metros (el curso pasado fue de 1,5 metros) es que el aforo de las aulas pasará a ser, como mínimo, del 50%, ya que el año pasado hubo bastantes aulas que, por sus dimensiones, no pudieron superar el 33% del aforo, lo que obligó a establecer tres subgrupos y acudir presencialmente a las facultades cada 15 días. Incluso existieron casos en los que el aforo máximo se fijó en el 25%, por lo que había alumnos que sólo acudían a clase de forma presencial una semana al mes. De todas formas, este modelo semipresencial se vio interrumpido la mayor parte del curso por las diversas olas de contagio del Covid que se sucedieron.

A la espera de una respuesta

La separación de 1,2 metros que impide la presencialidad plena es lo que ha llevado a pedir de nuevo al Gobierno que flexibilice las restricciones sanitarias ante el nuevo panorama, en el que casi el 70% de la población andaluza con edad de estudiar en la universidad ya tiene completa la pauta de la vacuna. La US solicita, además, que esta revisión se ha haga antes del comienzo de curso, previsto para el lunes 20 de septiembre.

Hasta que se reciba una respuesta del Ejecutivo central, la Universidad de Sevilla mantiene dos escenarios previstos, con sus correspondientes instrucciones para el desarrollo de la actividad docente en caso de que se logre la presencialidad plena o de que de nuevo se tenga que recurrir a la semipresencialidad. En una nota de prensa, la US señala que "espera que en los próximos días las autoridades clarifiquen el escenario actual, de modo que todos sus centros puedan recuperar la presencialidad total para el curso 2021/22".