La Universidad de Sevilla cerrará este año con pérdidas

"La Universidad de Sevilla cerrará el ejercicio económico de 2019 en una situación de déficit" como consecuencia de la "insuficiente" financiación pública. Así de contundente se ha mostrado este lunes el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, durante la presentación en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del informe de gobierno de estos cuatro años ante el Claustro de esta institución académica.

Castro ha mostrado su preocupación por los presupuestos de 2019 de la Junta de Andalucía, los cuales han sufrido un recorte de 30 millones en investigación, y la autorización por parte del ejecutivo andaluz de utilizar los remanentes no afectados, es decir, el dinero que las universidades han ido acumulando estos años gracias a una "gestión prudente", un dinero que el gobierno andaluz prometió y que nunca llegó, según ha explicado el rector.

Según ha confirmado el rector esta mañana, y tal como adelantó a este periódico, la Junta ha autorizado a las universidades andaluzas públicas a utilizar un total de 40 millones de euros de remanentes no afectados, de los cuales 11,3 millones irán destinados a la Universidad de Sevilla.

Para Castro, esta medida obligará a las universidades andaluzas a incurrir en un déficit controlado y autorizado. "Le pido a la Junta que rectifique porque esta medida nos hará más pobre", ha resaltado Castro.

El rector de la US recuerda que los remanentes no afectados no son ilimitados y que no todas las universidades cuentan con ese dinero. "Si la situación continúa así, en 2020 volverán a autorizarnos a utilizar los remanentes no afectados pero llegará un punto en que este dinero se agotará y no sólo no podremos hacer frente a los grandes proyectos de infraestructuras planteados, sino que ni siquiera podremos afrontar los pagos básicos de la estructura de la Universidad", como las facturas o las nóminas de los trabajadores.

Miguel Ángel Castro ha adelantado que esta tarde acompañará al rector de la Universidad de Jaén a la comisión económica parlamentaria, en la que se planteará los problemas y las preocupaciones en el ámbito financiero. "Escucharemos al consejero y luego responderemos desde la unidad institucional de todas las universidades públicas andaluzas".