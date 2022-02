Urbanismo ordena demoler el cerramiento exterior de Antique

El lío de Antique y su terraza de verano no tiene fin. La Gerencia de Urbanismo ha requerido de nuevo la legalización de las obras ejecutadas sin licencia en la discoteca enclavada en la Isla de la Cartuja. El expediente abierto en 2017, concluye ahora solicitando a los propietarios del negocio nocturno la demolición de los trabajos de cerramiento realizados al considerarlas ilegales y la reposición a su estado anterior de los elementos de la urbanización afectados por ese cercado que ocupa el acerado.

En el documento, los técnicos de Urbanismo apuntan que en la discoteca de verano se han llevado a cabo obras de cerramiento de parte de la superficie libre de parcela no ocupada por la edificación principal, “de diferentes tipologías y características, con una altura de unos tres metros y opaco en toda su altura, en la mayor parte de la longitud del mismo”. Añaden que ese cerramiento no se corresponde con la licencia archivada ni con la licencia de cerramiento denegada, ni en cuanto a trazado ni en cuanto a dimensiones ni en cuanto a características.

Además de las obras de cerramiento, la Gerencia deduce que se han llevado a cabo otras intervenciones en la superficie libre de la parcela como construcciones e instalaciones “no abarcadas por las licencias concedidas, las cuales son difíciles de cuantificar, para lo cual sería preciso acceder al interior de las instalaciones”.

De la documentación fotográfica adjunta a la inspección, los técnicos municipales también deducen que las obras de cerramiento descritas se encuentran terminadas. En cuanto al resto de las intervenciones en la superficie libre de parcela, “es difícil determinar su estado actual, en tanto no se pueda acceder al interior de las instalaciones”.

En un expediente anterior, el negocio fue denunciado por invasión del espacio público

En el análisis de la legalidad, Urbanismo apunta que el cerramiento realizado no se ajusta a la alineación definida en el plano y en el acta de fijación del 10 de mayo de 2011. Añade que su altura es superior a 250 centímetros, “incumpliendo lo dispuesto en las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbanística”. En cuanto al resto de las intervenciones en la superficie libre de la finca, los técnicos indican que no es posible su análisis “en tanto no se tenga una mejor definición, no habiéndose detectado con la escasa información disponible, incumplimientos de las normas urbanísticas del plan general de ordenación urbanística”.

Entre las medidas de restablecimiento de la legalidad que solicita la Gerencia a los dueños de Antique se encuentra requerir la legalización de las intervenciones en la superficie libre de la parcela llevadas a cabo en la finca sin el correspondiente título preceptivo mediante la obtención de un permiso que habilite su ejecución con las adecuaciones que requiera su obtención.

En cuanto a las obras de cerramiento (que cuenta con una altura de unos tres metros, opaco en toda su altura y fue instalado sin licencia) de parte de la superficie libre de la parcela no ocupada por la edificación principal, los técnicos consideran que deberán disponerse las medidas pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación urbanística, que consistirán en la demolición de las obras de cerramiento realizadas consideradas ilegales y la reposición a su estado anterior de los elementos de la urbanización afectados por ese cercado.

Los técnicos piden acceder al interior para inspeccionar otras intervenciones

El anterior capítulo de la polémica por la terraza de verano de la discoteca Antique tuvo lugar en octubre de 2019, cuando la Gerencia declaró inadmisible el recurso presentado por los dueños del negocio al entender que estaba fuera de plazo. Esta decisión contó con el respaldo del informe del servicio de licencias e inspección urbanística efectuado un mes antes, y que fue ratificado por la letrada del servicio de secretaría y asesoría jurídica.

La empresa Bética Trade S. L. presentó un recurso de alzada el 28 de marzo de 2018 contra Urbanismo, que ordenó en octubre de 2017 a la propiedad de la discoteca que legalizase la terraza utilizada durante la época estival, ya que no aparecía en la licencia solicitada que se encontraba en tramitación. En caso contrario, los dueños del establecimiento nocturno serían multados y deberían adoptar las medidas pertinentes para que esa zona de la Isla de la Cartuja recupere su estado original. Los técnicos de la Gerencia acordaron requerir a los propietarios de Antique que en el plazo de dos meses (a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación) legalizaran la situación de la terraza acotada en los jardines del antiguo pabellón olímpico de la Exposición Universal de 1992.

En un informe tras la visita realizada a la discoteca ubicada en el número 3 de la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro se detallaba la existencia de un cerramiento en varios tramos del perímetro de la parcela que delimita la ocupación del espacio libre para uso de terraza de verano conocida como Rosso By Antique.

El gobierno socialista estudia mejoras en el entorno para solucionar la nula accesibilidad

El Ayuntamiento ha puesto sus miras en esa misma zona para otro tema distinto. Concretamente, al final del puente de la Barqueta, en la confluencia de las calles Matemáticos Rey Pastor y Castro y José de Gálvez. Ese espacio que linda con los Jardines del Guadalquivir cuenta con una nula accesibilidad. Por ello, los técnicos de Urbanismo señalan que la localización en la zona de distintas parcelas calificadas para uso terciario, transportes e infraestructuras básicas, y las superficies de aparcamientos existentes restringen las posibilidades de comunicación entre los diferentes niveles de este margen del Guadalquivir, por lo que van a iniciar un estudio coordinado con Parques y Jardines para evaluar posibles mejoras de las actuales condiciones de accesibilidad. El entorno del estribo del puente de la Barqueta en la Cartuja está calificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como sistema general de espacios libres.

El estudio nace de una petición realizada por Adelante Sevilla, que en varias ocasiones ha denunciado el mal estado de los accesos peatonales al puente de la Barqueta antes de solicitar una infraestructura de un acceso adecuado y seguro. Para la formación, el estado de abandono que presenta la zona “no sólo no facilita el acceso peatonal, sino que representa una zona de inseguridad”.

La zona del puente de la Barqueta que linda con la Isla de la Cartuja se encuentra actualmente en un estado de degradación en el que se alternan superficies para aparcamiento con plazas públicas abandonadas. Desde la confluencia de Podemos e Izquierda Unida apuntan a la existencia de un acceso que obliga al viandante a caminar más de 100 metros para cruzar una verja en mal estado ubicada en las inmediaciones de la discoteca Antique.