Urbanismo mantiene la suspensión de la obra del quiosco de las Delicias

La Gerencia de Urbanismo mantiene la suspensión de las obras del quiosco-bar junto al Puente de los Remedios. La resolución del servicio de licencias e inspección urbanística ha desestimado el recurso de alzada interpuesto el pasado 6 de abril por los promotores (Puerto Delicias S. L.) de la polémica edificación enclavada al comienzo del Paseo de las Delicias ante la paralización de los trabajos un mes antes. Esta ratificación viene motivada por un informe que fue realizado el 22 de mayo.

Los técnicos de la Gerencia aclararon que en las obras que se han paralizado se efectuaron determinadas actuaciones que, no sólo no están bajo el amparo de licencia alguna, sino que no son legalizables. La promotora aún no ha presentado en la sede de la Isla de la Cartuja un reformado que, según la documentación, considera que el quiosco potencia el uso del Muelle de las Delicias. Además, contempla un bar de 80 metros cuadrados y una terraza de 800 metros cuadrados que incluye una cristalera desmontable que cierra la terraza-pérgola cuando el clima sea adverso, y así se permite el uso de la terraza durante todo el año. El reformado hace los cambios oportunos para integrar el gran pino original existente en el lugar. El bar contará con un sótano de 250 metros cuadrados, donde se alojarán los aseos hasta ahora inexistentes en el paseo y que se incorporan las obras de urbanización que se entregan a la Autoridad Portuaria.

En el reformado se recuerda que una de las condiciones previas a la concesión era el carácter de instalación ligera y desmontable del proyecto, salvo determinadas obras de urbanización. Una vez finalizado el período de concesión de la explotación del espacio, el sótano, el estanque y la terraza quedarán integrados en la nueva ordenación urbanística de este espacio del Muelle de las Delicias del Puerto de Sevilla.

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha concedido la explotación del espacio con la finalidad de que el futuro establecimiento no sólo funcione como quiosco-bar, sino que se puedan celebrar bodas, bautizos y comuniones, según se refleja expresamente en la documentación. El presupuesto total del que se informa a Urbanismo es de 446.877 euros, de los que 310.000 son para la ejecución propiamente dicha. Las principales partidas del proyecto son para cimentación (53.000 euros) y estructuras (30.000). Al frente de este establecimiento, que será una nueva versión del Mariatrifulca, están los mismos empresarios que lideraron aquel proyecto referencia de la oferta hostelera de Sevilla.