Urbanismo precinta unas obras en el edificio del restaurante El Cordobés

La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la paralización y precintado de las obras que se desarrollan en el inmueble del restaurante El Cordobés debido a que la intervención no cuenta con los permisos necesarios que exige la normativa urbanística. No sólo eso. Los técnicos están realizando las comprobaciones oportunas para evaluar si se está produciendo un cambio de usos no autorizado para la instalación de viviendas turísticas en la planta superior y obras en los baños árabes situados en la planta baja.

Los promotores de la intervención en el edificio enclavado en los números 16 y 20 de la calle Santa María La Blanca han formulado únicamente con fecha de 26 de septiembre de 2019 una declaración responsable para las obras correspondientes a la sustitución de la carpintería sin alterar dimensiones, sustitución de los revestimientos y la mejora de instalaciones. Sin embargo, una vez realizada la inspección en el inmueble, los técnicos de la Gerencia detectaron que se ha producido la demolición y reconstrucción de la escalera que comunica la planta baja con la primera, la eliminación del aluminio del patio central y la demolición de la barra del bar. Del mismo modo, en el expediente se detalla que durante la visita se apreciaron indicios de que puede estar produciéndose un cambio de usos para pisos turísticos en la parte superior y la reforma de los baños árabe de la planta baja.

Los técnicos sospechan que la planta superior se está habilitando para pisos turísticos

Tras la inspección, los técnicos constataron que los trabajos en ejecución rebasan los límites permitidos en la declaración responsable. Por tanto, Urbanismo ha ordenado su inmediata paralización y legalización en las obras que sea posible, así como la ejecución de una visita en profundidad con la propiedad para determinar el alcance completo de la intervención y los posibles cambios de usos sin autorización que se hayan podido realizar.