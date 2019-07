Urbanismo recauda un 15% más por veladores y supera ya el millón de euros

La Gerencia de Urbanismo ha superado la barrera del millón de euros por el cobro de las tasas por las terrazas de veladores, después de que en 2017 se sufriera una caída atribuida a la supresión de licencias en algunas de las calles y plazas más cotizadas de la ciudad. El gobierno de Espadas ha logrado aumentar casi en un 15% los ingresos por este concepto, lo que garantiza unos ingresos más que importantes al organismo municipal autónomo que dirige el concejal socialista Antonio Muñoz.

La ciudad sufrió un verdadero tsunami de mesas y sillas invadiendo la vía pública en los años de la crisis económica, cuando el gobierno del entonces alcalde Zoido reconoció que “abrió la mano” para dar facilidades a un sector donde cada vez más crecían los negocios de bajo coste. El resultado fueron calles y plazas del centro que en algunos momentos eran literalmente intransitables para el peatón.

Los ingresos efectivos por veladores no superaron el millón de euros en 2015 por muy poco. La recaudación se quedó en 999.625 euros. En 2016 se superaron al alcanzar 1.017.045, pero se sufrió una bajada en 2017 con 932.309 euros. El año 2018 ha sido el mejor para el ejecutivo de Espadas con una subida hasta la cantidad de 1.052.473 euros. Y este aumento ha sido posible pese a que las tasas no se han actualizado desde que se revisaron levemente en el año 2015. Desde entonces, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento no ha aplicado ni siquiera el IPC.

El actual Ejecutivo se ha empleado a fondo en reiteradas campañas de retiradas de veladores ilegales. Urbanismo, además, difunde especialmente las medidas coercitivas que toma contra los abusos en los espacios públicas. Son periódicas las imágenes de operarios requisando mesas y sillas en presencia de la Policía Local y de inspectores de la Gerencia. El año arrancó con una orden emitida a los responsables de 15 negocios hosteleros del casco histórico y entornos urbanos como los de Reina Mercedes o Sevilla Este, la “inmediata suspensión” del uso de los veladores instalados sin licencia o más allá de la autorización concedida.

En todos los casos se ordenó la “inmediata suspensión” del uso de los veladores instalados por estos negocios en la vía pública sin licencia para ello o más allá de la autorización otorgada para su terraza, puesto que tres de estos establecimientos corresponden a la avenida de Reina Mercedes, y el resto están ubicados en las calles Innovación, Llerena, Don Fadrique, Valparaíso, Vulcano, Peñaflor, Imagen, San Juan de la Salle, Mata y Huelva, así como en la avenida de la Calesera y la plaza de San Francisco.

La acción más sonada del gobierno fue, sin duda, la supresión de las terrazas en la Plaza de la Campana, después de los abusos de las multinacionales de la comida rápida, una decisión polémica que se llevó por delante la popular terraza de la confitería La Campana, lo que generó un debate entre el gobierno y la oposición. El ejecutivo de Espadas se mantuvo inflexible y no concedió en ningún momento un trato preferente al negocio local y centenario, que ahora tiene los veladores en la pequeña apertura del callejón trasero, donde en tiempos tenía su terraza la cafetería La Reja.

El gobierno también ha sido especialmente vigilante en materia de limpieza del paisaje urbano al ordenar las retirada de títulos estridentes en el eje de la Avenida, Puerta de Jerez y la calle San Fernando. Desde rótulo de entidades bancarias hasta el de la sede del SAS, pasando por heladerías, han sido retirados de forma voluntaria por sus titulares o de forma subsidiaria por Urbanismo.