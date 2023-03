Mujeres emprendedoras alientan a las alumnas del Albaydar a ser protagonistas en el mundo digital

Bajo el lema 'Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad', varias emprendedoras se han reunido este jueves en el Centro Educativo de Formación Profesional y Bachillerato Albaydar con motivo de la Semana de La Mujer para transmitir a las alumnas la importancia de la existencia de la mujer en el mundo digital y potenciar el talento femenino. Son más de 20.000 alumnas las que han sido formadas para el mundo empresarial y el universitario en este centro, siendo el empoderamiento femenino uno de los objetivos más importantes.

Con María José Andrade, periodista y presidenta de la Asociación Mujeres Valientes, miembro del Consejo Asesor de Emprendimiento Empresarial de la Fundación Valentín de Madariaga y premiada con el Premio Meridiana de Comunicación en 2020 por el Instituto Andaluz de la Mujer, como moderadora, ha dado comienzo la mesa de debate. "Es indiscutible que esta semana somos nosotras las protagonistas, pero deberíamos de serlo siempre", ha apuntado la periodista. "Las mujeres, las niñas, necesitan tener referentes femeninos que tengan visibilidad. Lo que no se cuenta, no existe, y para eso estamos hoy aquí", ha continuado Andrade. "Hoy todas tenemos un mismo interés común: trabajar para posicionar a las profesionales andaluzas y sevillanas en lo más alto".

La investigadora en Green Bombus "Lo imposible es posible", Sally Mogollón, ha explicado la dificultad con la que solía encontrarse cuando decidió comenzar a trabajar en un 'mundo de hombres'. "Tenéis que soñar, no hay límites. Con esfuerzo y valentía llegaréis donde queráis".

Victoria Cabrera, fundadora y CEO de la Agencia CPS, periodista y productora de televisión y Dolores Carranza, directora del área de Derecho Digital y Negocios Tecnológicos del Despacho Montero- Aramburu Abogados, profesora de Derecho Civil, lideran el Observatorio TIC Andaluz del Metarverso, desde donde se impulsan a mujeres directivas, profesionales y empresarias del sector tecnológico Andaluz.

"Todos los proyectos en los que desemboca el mundo del Metarverso, queremos verlo como infinitas oportunidades para que, nosotras, la mitad de la población, tengamos cabida en la formación de esta nueva red social. Nuestras visiones son distintas y tenemos que estar ahí", ha comentado Victoria Cabrera.

Cabrera ha dejado claro el objetivo principal de la mesa de debate. "El mundo necesita que las mujeres seamos protagonistas, y vuestra obligación es trabajar en ello desde hoy mismo. Si queréis emprender, olvidaos del miedo. No estáis solas", ha señalado. "Yo empecé hace 25 años, muy sola. Si yo he podido, vosotras no podéis tener ninguna duda de que también lograréis triunfar".

Por su parte, Dolores Carranza, ha destacado el valor de tener metas esclarecidas antes de salir al mundo laboral. "El objetivo tenéis que tenerlo claro. A veces hay que desplazar a personas para ser vosotras y encontrar buenas alianzas. Hoy somos muchas las mujeres las que estamos en el tejido empresarial y tenemos que seguir sumando entre todas".

Ana Benitez, Co-fundadora y CEO de Cultural Fit Solution, ha explicado que a sus 30 años, y con el apoyo de sus socios ha conseguido ser una mujer emprendedora y ha acentuado el poder de la tecnología para obtener una equidad social. "Venimos de un mundo de hombres, y todas sabemos que el camino está siendo largo, pero lo digital es parte de la futura igualdad entre hombres y mujeres".