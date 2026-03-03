La Real Academia de Bellas Artes de Sevilla reivindica el papel de las mujeres en la corte de Alfonso X el Sabio

La Casa de los Pinelo, sede de la Real Academia de Bellas Artes (RABASIH), acogerá los próximos 3, 4 y 5 de marzo un nuevo ciclo de conferencias titulado Mujeres en la vida y corte de Alfonso X. Las sesiones, que darán comienzo a las 19:00, buscan ofrecer una perspectiva innovadora sobre la figura del monarca, centrando la atención en las mujeres que marcaron su trayectoria personal y política.

Esta iniciativa nace de la colaboración con el Grupo de Investigación Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad Andaluza (CEIRA) de la Universidad Pablo de Olavide, cuyos especialistas en Historia Medieval serán los encargados de conducir las ponencias. El objetivo principal es ampliar la visión historiográfica tradicional de la corte alfonsí, destacando la influencia femenina en la legitimación y el devenir del reino.

Un programa dedicado a tres figuras clave

El ciclo se estructura en tres jornadas consecutivas que analizarán la vida de la hija, la madre y la esposa de Alfonso X:

3 de marzo: El profesor Antonio J. López Gutiérrez inaugurará el ciclo con la conferencia Doña Beatriz, reina de Portugal: la hija preferida de Alfonso X , analizando su proyección política en el contexto ibérico.

El profesor Antonio J. López Gutiérrez inaugurará el ciclo con la conferencia , analizando su proyección política en el contexto ibérico. 4 de marzo: El especialista Jesús Barbero Rodríguez disertará sobre Doña Beatriz de Suabia, madre de Alfonso X , enfocándose en su papel fundamental en la formación y la herencia dinástica del rey.

El especialista Jesús Barbero Rodríguez disertará sobre , enfocándose en su papel fundamental en la formación y la herencia dinástica del rey. 5 de marzo: El cierre estará a cargo de José María Miura Andrades con la ponencia Doña Violante de Aragón, esposa de Alfonso X, donde se examinará su rol institucional dentro de la corte castellana.

Compromiso con la divulgación histórica

Con este ciclo, la Academia reafirma su misión de fomentar el estudio y la protección del patrimonio cultural andaluz, así como de promover espacios de reflexión abiertos a toda la ciudadanía. Como órgano consultivo de las Administraciones Públicas y centro de investigación avanzada, la institución mantiene una intensa actividad cultural que incluye exposiciones, conciertos y publicaciones.

La asistencia a las conferencias es de entrada libre hasta completar el aforo de la sede académica en Sevilla