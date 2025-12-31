El Gobierno de Canadá financia una investigación millonaria sobre Alfonso X en la que participa la UPO

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla se ha unido a un ambicioso consorcio internacional para investigar la obra historiográfica del rey Alfonso X el Sabio a través del proyecto DEGE. Esta iniciativa de Humanidades Digitales tiene como objetivo principal la creación de una edición digital anotada de la General e Grand Estoria (GE), una enciclopedia de historia universal del siglo XIII.

El proyecto DEGE destaca no sólo por su relevancia académica, sino también por su excepcional dotación económica, que asciende a 3.117.189 CAD (aproximadamente 1.950.596,75 euros). Este presupuesto posiciona a la investigación como la segunda más importante en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales financiada por el Gobierno de Canadá.

La red de investigación, que se extenderá hasta el año 2032, está integrada por 56 investigadores de 18 instituciones, entre las que figuran la UPO, la Universidad de Columbia Británica (UBC), la Universidad de Montreal y la Universidad de Exeter, además de entidades como la Fundación Baremboim.

El proyecto DEGE actúa como un microscopio digital de alta resolución aplicado a un tapiz antiguo; no sólo permite ver los hilos de seda que forman la imagen principal (la historia de Alfonso X), sino que revela las fibras invisibles de culturas lejanas y las manos de mujeres influyentes que, aunque discretas, sostuvieron la estructura de toda la obra.

El papel de la mujer y la confluencia de culturas

Bajo la coordinación de la profesora Silvia María Pérez González, un equipo de la UPO profundizará en la vida de tres mujeres decisivas en el entorno de un monarca íntimamente ligado a la ciudad de Sevilla:

Beatriz de Suabia: Madre de Alfonso X, cuyo papel político y vínculos con el imperio germánico han sido históricamente infravalorados.

Violante de Aragón: Esposa del rey, quien ejerció un poder y autoridad autónomos mediante su labor mediadora en los conflictos del reino.

Leonor de Castilla: Hermanastra del monarca y reina de Inglaterra, quien actuó como estratega y diplomática, además de introducir innovaciones culturales y lujos castellanos en la corte londinense.

El proyecto busca revalorizar la Castilla medieval como un "reino multicultural", empleando el concepto de "confluencia de culturas" para fomentar el diálogo y la reconciliación entre distintas comunidades religiosas.

Tras el rastro de la sabiduría antigua

Paralelamente, el profesor Juan Ballesteros lidera el equipo encargado de identificar las fuentes grecolatinas y del antiguo oriente presentes en la GE. La investigación plantea hipótesis fascinantes, como la posibilidad de que el texto alfonsí conserve información formulada originalmente en siriaco o jeroglífico, ahora fosilizada en el castellano medieval.

Este esfuerzo interdisciplinar, que incluye a filólogos, historiadores y arabistas, no solo generará un trabajo de referencia sobre la historiografía alfonsí, sino que también ofrecerá formación a 98 estudiantes internos y 8 de doctorado, vinculando los desafíos del pasado con el respeto mutuo en el presente.