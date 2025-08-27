Un accidente en la A-49 deja un herido y provoca atascos en la salida de Sevilla

Lamañana de este miércoles 27 de agosto ha tenidop algunas complicaciones de tráfico en Sevilla concentradas en la salida por la A-49, a la altura de Camas, tras un accidente que mantuvo cerrado el carril izquierdo y provocó retenciones en los principales enlaces con la SE-30 y la A-66. La circulación fue irregular y los conductores afrontaron un tramo de especial densidad desde el km 0 al km 0,5 en sentido creciente de la kilometración, hacia Huelva.

Según el post difundido por la Dirección General de Tráfico (DGT) en la red social X, las retenciones alcanzaron también la SE-30, donde la congestión se extiendió del km 19 (Camas) al km 17 (Sevilla), en sentido decreciente de la kilometración hacia la A-49. El cierre del carril izquierdo en la A-49 concentró el flujo en los restantes carriles y generó un efecto embudo en los accesos y conexiones inmediatas con la ronda de circunvalación.

Estado de la circulación y tramos afectados

El tramo inicial de la A-49 registró la mayor densidad, con paradas intermitentes y baja velocidad entre los km 0 y 0,5. La SE-30 absorbe parte del tráfico que intenta incorporarse o salir hacia la A-49, motivo por el que la congestión avanzó desde Camas (km 19) hasta Sevilla (km 17) en el sentido hacia A-49.

Enlaces comprometidos con la se-30 y la a-66

Las retenciones se reprodujeron en los enlaces donde confluyen SE-30, A-66 y A-49. La combinación de circulación irregular y carril izquierdo cerrado condicionó la salida de Sevilla por el corredor occidental y amplifica el atasco en los puntos de trenzado.

Sentidos y restricción de carril

En la A-49, el problema se situó hacia Huelva (sentido creciente). En la SE-30, las colas avanzaban en sentido decreciente hacia A-49. La restricción del carril izquierdo se mantuvo como la medida activa sobre la vía principal en Camas, y explica la circulación irregular notificada en ambos corredores.