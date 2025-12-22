Nuevo accidente de tráfico en Sevilla: un conductor empotra su coche con la rotonda de la Glorieta de México y da positivo en alcohol

Nuevo accidente de tráfico en Sevilla, aunque por suerte sin víctimas mortales en esta ocasión. Un coche se ha empotrado contra la balaustrada de la rotonda que hay en la Glorieta de México, en la confluencia entre las avenidas de Moliní y Las Razas, y como consecuencia del impacto se ha quedado encaramado en ese muro, en posición casi vertical. El conductor, que ha dado positivo en alcohol pero por debajo del límite para incurrir en un delito, ha sufrido heridas leves.

El suceso ha ocurrido poco después del mediodía. El servicio de emergencias 112 recibió el aviso a las 12.16 e inmediatamente activó a la Policía Local y los servicios sanitarios. En concreto se personó en el lugar una ambulancia de la Cruz Roja que atendió al conductor herido. Después, los municipales le realizaron el pertinente test de alcoholemia pero el positivo sólo fue administrativo, no penal. Eso ocurre cuando se supera el tope legal (0,25 mg/l en aire espirado para general) pero no se alcanza el umbral delictivo (0,60 mg/l). En cualquier caso, el implicado se expone ahora a una multas y la pérdida de puntos por una infracción grave o muy grave.

La imagen del accidente resultó muy llamativa por la posición del vehículo, con el morro hacia arriba y las dos ruedas delanteras ya en la parte de arriba de la glorieta. Eso sí, el suceso no causó ningún daño al Monumento Alegórico del Puerto y Sevilla, la escultura de Ignacio Sancho Caparrini elaborada en hierro y bronce que corona la rotonda y que simboliza la relación entre el puerto y la ciudad. Detrás de la glorieta, de hecho, se encuentran las oficinas administrativas del Puerto de Sevilla.

La pieza, con una altura de más de nueve metros y 1.300 kilos de peso, está formada por unas barras verticales que representan el Guadalquivir, una figura femenina como alegoría de la ciudad de Sevilla y una figura masculina que representa al Puerto. Por suerte para el patrimonio de la ciudad, la glorieta tiene el ancho suficiente para que el turismo no haya impactado con la escultura.