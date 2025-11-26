Más de 3.000 familias optan a la adjudicación de 58 VPO en Pino Montano: listado de admitidos, alegaciones y fecha del sorteo

Emvisesa ha publicado las listas provisionales de admitidos a la convocatoria para la adjudicación de 58 viviendas en cohousing en Pino Montano. La empresa municipal de vivienda confirma que ha recibido más de 3.000 solicitudes válidas de demandantes interesados en alquilar alguna de las viviendas protegidas de esta promoción ubicada en la calle Parque Sierra de Castril.

Las personas interesadas pueden consultar y descargar los listados provisionales admitidos a través de la web de Emvisesa, en que constan las iniciales de los nombres y apellidos, así como los dígitos centrales del DNI, ocultando el resto en aras de velar por la protección de datos. En este sentido, se recomienda utilizar el buscador del lector de PDF para localizar los datos asociados a cada solicitud.

En concreto, se ha registrado un total de 3.053 solicitudes, distribuidas de la siguiente forma:

101 solicitudes para el cupo de tres viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida

540 solicitudes para el cupo de dos viviendas reservadas a víctimas de violencia de género

2.412 solicitudes para las 47 viviendas para el resto de cupos

De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, en los casos de solicitudes duplicadas se han conservado los datos de la última solicitud presentada. No obstante, Emvisesa ha abierto el plazo de alegaciones antes de la publicación de la lista definitiva de admitidos que participarán en el sorteo para la adjudicación.

27 de noviembre: fecha límite para alegar antes del sorteo

Emvisesa insta a las personas que hayan presentado su solicitud en tiempo y forma y no aparezcan en las listas provisionales de admitidos, o bien detecten algún error en sus datos personales, a presentar alegaciones mediante el formulario disponible en la misma publicación. El periodo de alegaciones permanecerá abierto hasta el jueves 27 de noviembre a las 14:00 horas. Este trámite deberá realiarse telemáticamente, si bien los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) de los Distritos quedan a disposición de las personas que lo precisen.

Revisadas las alegaciones, el viernes 28 de noviembre se publicará la lista definitiva de admitidos. A cada una de las solicitudes se le asignará un número aleatorio para los tres sorteos públicos (uno para cada cupo) que se celebrarán el próximo 3 de diciembre. En este acto ante fedatario público se determinará el orden de prelación con el que posteriormente los demandantes serán citados para la contratación de las viviendas.

¿Cuál es el precio de las VPO de Pino Montano?

La promoción Parque Sierra Castril de Pino Montano se compone de 58 alojamientos protegidos temporales y un edificio de usos compartidos en régimen de cohousing. Estas viviendas se adjudicarán a familias y unidades de convivencia con menores a cargo inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas (RMDVP) de Sevilla.

El 50% de la viviendas se destinarán a unidades familiares con ingresos por debajo de 1,2 veces el IPREM (10.080 euros anules), con un alquiler mensual de 295 euros. La otra mitad de los alojamientos se dirige a familias con ingresos de hasta 3 veces el IPREM (25.200 euros anuales), para las que se fija una renta mensual de 468 euros.