La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Sevilla para el domingo de derbi

Sevilla volverá a mirar al cielo este domingo de derbi sevillano porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en la capital hispalense en una jornada en la que además se cumple un mes del episodio de lluvias más intensas en las últimas tres déacadas en la ciudad, donde se batió un récord histórico de precipitaciones. De este modo, la Agencia Estatal de Meteorología ha activo la alerta amarilla por posibles episodios de fuertes lluvias y tormentas desde las 6 de la mañana de este domingo de derbi 30 de noviembre, que se extenderá al menos hasta las 19:00 horas de la tarde, toda vez que el partido se disputa a partir de las 16:15 horas.

Casi 20 litros acumulados

Asimismo, según calcula la agencia, se prevé que se acumulen casi 20 litros por metro cúbico en diez horas. Por su parte, las temperaturas se mantendrán frías pero algo más estable que durante el resto de fin de semana, dado que este domingo la mínima se situará en 9 grados, a diferencia de los 5 del sábado; y la máxima ascenderá hasta los 19 grados en las horas centrales del día.

Predicción Aemet derbi sevillano. / Aemet

Cabe recordar que la alerta se activa en un día en el que se cumple un mes de la mayor inundación en Sevilla en tres décadas: el pasado 29 de octubre, Sevilla registró la mayor acumulación de lluvia en un solo día desde que existen mediciones oficiales. Según Emasesa, entre las 00:00 y las 15:00 horas cayeron 115 litros por metro cuadrado, llegando a acumularse 25 litros en apenas una hora. Un volumen sin precedentes que provocó más de 600 incidencias, el llenado de todos los tanques de tormentas y un auténtico colapso en numerosos barrios. Para dimensionar la magnitud del episodio: en solo una hora llovió la quinta parte de la media anual de la ciudad.

Hasta entonces, el día más lluvioso del que había registro era el 2 de noviembre de 1997, con 109,3 litros por metro cuadrado. Aquel año, las riadas desbordaron el Guadalquivir y el Genil, obligaron a evacuar a un millar de personas y pusieron en jaque la operación salida previa a la Navidad. Un episodio que marcó a toda una generación y que ahora vuelve a resonar entre los expertos por la intensidad y la concentración de lluvia.

A pesar de este reciente récord, la Aemet contextualiza el comportamiento atmosférico de los últimos meses. En su avance climático de octubre de 2025, la agencia señala que el mes tuvo un carácter muy cálido y seco en España. Con 48,2 mm de precipitación media, octubre fue el decimosexto más seco desde 1961 y el segundo más seco del siglo XXI. Una realidad que contrasta con lo ocurrido en octubre de 2024, el mes más lluvioso de toda la serie histórica.