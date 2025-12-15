La AEMET activa el aviso amarillo por "precipitaciones intensas" en Sevilla hasta la madrugada del martes

La semana ha arrancado en Sevilla con riesgo de lluvias desde primeras horas del lunes, lo que ha mantenido la atención sobre la evolución meteorológica en la capital andaluza. Durante la mañana, el riesgo era bajo, pero los pronósticos ya señalaban un aumento de la probabilidad de lluvia a lo largo de la tarde.

A partir de las 18:00 horas, el riesgo de precipitaciones acompañadas de tormentas, se intensificó hasta alcanzar el 100%, marcando el inicio de un periodo de fuertes chubascos que se han dejado sentir en diferentes puntos de la ciudad.

Aviso amarillo por lluvias este lunes en Sevilla / Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias tanto en la Campiña Sevillana como en la Sierra Norte, desde las 18:00 horas del lunes hasta las 03:00 de la madrugada del martes 16 de diciembre ante el riesgo de acumulados de lluvia de 15 mm en una hora. En concreto, el aviso se refiere a precipitaciones intensas en el entorno de la capital, con dirección al norte.

Hasta las doce de la noche, el riesgo de lluvias se mantiene al 100%, mientras que entre las 00:00 y las 06:00 horas, el riesgo baja al 95%, manteniéndose también la posibilidad de tormentas. A partir de entonces, se espera que el riesgo disminuya progresivamente al 15%, según los pronósticos oficiales.