La AEMET lo confirma: suben las temperaturas en Sevilla en el tramo final de febrero

La borrasca Pedro ha atravesado la península ibérica dejando fuertes vientos, lluvias y algunas nevadas en distintas zonas de España, aunque en la zona occidental de Andalucía ha pasado prácticamente sin incidencias. Entre el jueves 20 y el viernes 21 de febrero, las temperaturas registraron una bajada sensible debido a la llegada de una masa fría y húmeda.

No obstante, este fin de semana se producirá lo que muchos meteorólogos denominan un “vuelco primaveral”, con un ascenso notable del termómetro. Tras el paso de la borrasca, el chorro polar trazará nuevamente meandros, mientras que sobre España se instalará una potente dorsal anticiclónica que permanecerá hasta comienzos de la próxima semana. A partir de hoy viernes y en los días siguientes, se espera un progresivo ascenso de las temperaturas máximas.

Según el escenario descrito por Meteored, el ascenso de la dorsal subtropical y la presencia del anticiclón de las Azores situarán las altas presiones en valores en torno a 1025-1030 hPa. Esta cresta estará bien sustentada por un anticiclón en superficie, y los movimientos de subsistencia típicos de este tipo de situaciones permitirán que la masa de aire sobre España se recaliente considerablemente.

El ascenso térmico en Sevilla comienza este viernes y se prolongará durante el fin de semana, con la mirada puesta en el inicio de la próxima semana. Durante el día, la sensación será claramente primaveral, aunque conviene no confiarse: las noches seguirán siendo frías, manteniendo mínimas bajas en Sevilla.

La AEMET Andalucía ha confirmado este episodio, apuntando a una “estabilidad por instauración anticiclónica que continuará en general durante la próxima semana". El organismo también apunta a una "subida térmica acusada de las máximas”.

El domingo y lunes, días primaverales en Sevilla

Predicción del tiempo en Sevilla para la última semana de febrero / Aemet

Las temperaturas irán subiendo poco a poco en esta recta final de la semana, aunque tocarán techo en el conjunto del país este próximo lunes. En la capital hispalense, las mínimas se mantendrán en valores similares a los de las últimas semanas, pero las máximas experimentarán una subida leve pero progresiva, especialmente durante el fin de semana. Este es el detalle de la predicción para los próximos días, según los datos de AEMET:

Viernes 20 de febrero: Jornada de transición con temperaturas que oscilarán entre los 6ºC de mínima y los 20ºC de máxima .

Jornada de transición con temperaturas que oscilarán entre los . Sábado 21 de febrero: Ascenso térmico. Los termómetros marcarán 9ºC de mínima y 22ºC de máxima , con cielos completamente despejados.

Ascenso térmico. Los termómetros marcarán , con cielos completamente despejados. Domingo 22 de febrero: El "vuelco primaveral" se consolida. Se alcanzarán los 23ºC de máxima , mientras que la mínima será de 8ºC.

El "vuelco primaveral" se consolida. Se alcanzarán los , mientras que la mínima será de 8ºC. Lunes 23 de febrero: El pico de este episodio cálido. Se mantendrán los 23ºC de máxima , con una mínima de 8ºC.

El pico de este episodio cálido. Se mantendrán los , con una mínima de 8ºC. Martes 24 de febrero: Ligero descenso de las máximas, que se quedarán en 22ºC , con mínimas estables en 8ºC.

Ligero descenso de las máximas, que se quedarán en , con mínimas estables en 8ºC. Miércoles 25 de febrero: Será el día menos estable de la semana. Las máximas bajarán hasta los 20ºC y las mínimas subirán ligeramente hasta los 10ºC . AEMET señala esta jornada como la única en la que se podría producir un episodio aislado de precipitaciones , aunque sin gran relevancia.

Será el día menos estable de la semana. Las máximas bajarán hasta los y las mínimas subirán ligeramente hasta los . AEMET señala esta jornada como la única en la que se podría producir , aunque sin gran relevancia. Jueves 26 de febrero: Regresa la estabilidad plena, con cielos despejados y temperaturas de 8ºC de mínima y 20ºC de máxima.

Sevilla afronta así unos últimos días de febrero con temperaturas en ascenso, predominio de cielos despejados y una sensación térmica más propia de primavera, aunque conviene mantener precaución por las mínimas nocturnas que seguirán bajas.