Los aficionados del Athletic y del Mallorca toman Sevilla antes de la Copa del Rey

"He visto más gente de Bilbao desde que estoy aquí que cuando voy a trabajar por el puente de la ría". Ion llegó el jueves con su familia y ya ha visitado la Catedral y el Real Alcázar, que es lo que más le ha gustado a Mikel "porque ha visto pavos reales". Son parte de los 90.000 seguidores del Athletic y del Mallorca que se calcula que llegarán a Sevilla para la final de la Copa del Rey que ambos equipos jugarán el sábado en el Estadio de la Cartuja.

El rojo es el color de moda en la ciudad este fin de semana. Solo hace falta un paseo por la Alameda, la Plaza de Salvador o la calle Mateos Gago para ver miles de personas con camisetas rojiblancas de los leones de San Mamés en mucha mayor medida, y las rojas lisas de los mallorquines en menor medida. Eso sí, en buena sintonía cuando se cruzan deseándose "que gane el mejor". Lo que está claro es que es una fiesta y todos viene, a priori a divertirse y eso es lo que están haciendo desde que llegaron. Algunos están desde el lunes pero otros, como Juan Barruetareña y sus amigos llegaron el pasado jueves. Ellos tienen la ventaja de que Carmen Valverde, una bilbaína que vive en Sevilla les ha preparado una ruta por los bares "donde mejor se tira la cerveza". Han empezado en el Coronado, seguido por Las Columnas y continuado en el Salvador.

Muy cerca, Jon, Josetxu y Esther con sus familias pasean por la Alcaicería. Creen que aún quedan muchos por llegar. "Desde Bilbao están diciendo que vienen 70.000 vascos para acá. Se queda sola la ciudad, seguro". Están parados en la calle Alcaicería frente a la tienda de Cheescake porque tiene el escaparate dedicado completamente al Athletic, incluidas las carolinas típicas de Bilbao pero hechas especialmente para la final de Sevilla. Su creador es Iñaki de Cáceres, un bilbaíno hijo de emigrantes extremeños que ha creado una franquicia que ha extendido sus tartas de queso y la mezcla entre la repostería francesa -por parte de Mónica, su mujer- y vasca por varias provincias. "Después de 40 años ya nos toca la Copa del Rey", explica. La carolina creada es tarta de queso mandarina con crema de yuzu y merenque.

La mayoría de los hinchas tienen entrada para la final (50.000), pero hay 40.000 que no verán el partido en el estadio. "Nos da igual, porque el ambiente también es importante", explica Ascen. César Lorente y su familia son de los pocos bermellones que el viernes por la tarde defendían posiciones en la Alfalfa. "Hay muchísimos vascos. Ellos lo tienen más fácil para llegar porque hay carretera. Nosotros hemos llegado en barco a Valencia y desde allí, en coche a Sevilla. Los vuelos se pusieron en casi mil euros el mismo día en que ganamos la semifinal en febrero. La mayoría llegaremos entre esta tarde y mañana. Algunos desde Barcelona y otros incluso vía Canarias. Hemos hecho todas las combinaciones posibles para llegar. Venimos unos 22.000 desde la isla".

El coche ha sido el gran aliado para las familias vascas que están en Sevilla. Incluso se han traído a sus perros, a los que no les falta el pañuelo del Atheltic. La familia de Ascen no había estado antes en la ciudad de la Giralda. "Somos socios, pero no tenemos entrada. Venimos por el ambiente, pero nos ha encantado lo acogedora que es la ciudad".