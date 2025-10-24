La Agencia Espacial Española homenajea al ingeniero granadino Emilio Herrera, creador del primer traje espacial

"Su altura moral es comparable con su genio científico". Así ha definido el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés Pulido, al ingeniero granadino Emilio Herrera, artífice del primer traje espacial. El auditorio de la institución ubicada en Sevilla llevará su nombre a partir de ahora. Los estudios que realizó para elaborar la famosa escafandra que diseñó en 1935 para usarse en vuelos estratosféricos, fueron posteriormente estudiados por la NASA con el objetivo de confeccionar los trajes espaciales de los primeros astronautas.

Horas después de que se lanzara con éxito el satélite SpainSat NG II, uno de los proyectos más ambiciosos de la industria espacial nacional, se ha rendido homenaje al científico granadino en la capital hispalense. Militar y humanista, "no solamente fue un científico absolutamente íntegro, sino que en tiempos complicados mantuvo sus principios", ha indicado Cortés Pulido sobre un ingeniero que tuvo que exiliarse a Francia tras el fin de la Guerra Civil.

Al homenaje también han acudido los familiares del granadino. "Fue un pionero, un científico adelantado a su tiempo, coherente con sus valores de honor y lealtad", ha apuntado Selena Herrera, bisnieta del granadino. La escafandra que diseñó y que fue precursora de los trajes espaciales modernos "simboliza esa mezcla de imaginación, valentía y rigor que le caracterizaban". Su unión con la Agencia Espacial Española "tiene un gran significado para nosotros", ha recalcado, porque devuelve "parte de su legado al origen de la exploración espacial".

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en valor que el auditorio de la sede de la Agencia Espacial, que "alberga numerosísimas reuniones científicas, va a llevar el nombre" de un granadino, de un andaluz como Emilio Herrera Linares, que "fue hasta hace poco el gran desconocido de la ciencia aeroespacial", pero del que "hemos recuperado su memoria, su historia y, sobre todo, su aportación también a la comunidad científica".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en que el traje que diseñó este andaluz "inspiró el que 30 años después permitió también que el hombre y la humanidad pudiera viajar al espacio", ya que "los americanos desarrollaron esa tecnología, y hasta el día de hoy ha perdurado" el "legado" de Emilio Herrera, "porque su aportación fue tan profunda, tan importante, que todavía podemos disfrutar de ese conocimiento".