El mes de agosto fue "extremadamente cálido" en Sevilla, con una máxima de 45,3 en Tomares

Un agosto "extremadamente cálido". La AEMET ha publicado el avance climatológico mensual de agosto en Andalucía, Ceuta y Melilla, en el que se revela que el octavo mes del año ha registrado una temperatura media de 27,6 grados, 1,5 por encima del promedio. Este dato arroja el tercer mes de agosto más cálido desde 1961. El mapa que escenifica la temperatura media muestra que Sevilla llegó a los 29,9 grados de media, elevando el mercurio 1,8 grados por encima de lo normal.

La Agencia Estatal de Meteorología ha destacado en el informe dos lugares de la provincia de los seis que destaca en las efemérides de la temperatura máxima. El Zaudín y Tablada han registrado 45,3 y 45,2 grados, respectivamente. Entre las demás localizaciones figuran las poblaciones de Almonte o El Ejido. La segunda ola de calor del verano tuvo una duración de 16 días, con el primer punto importante el día 12 de agosto, fecha en la que se registraron los 45'2 grados en Sevilla. Sólo en Jerez de la Frontera, el pasado día 17, se superó este registro con 45'7 en el aeropuerto. Ese fue el día más caluroso de todo 2025.