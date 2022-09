El alcalde espera para este mes el nuevo anteproyecto del paso sur de la SE-40

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha manifestado este martes que por la información que maneja, "a lo largo de este mes o como muy tarde a principios de octubre, se pondrá encima de la mesa" el resultado del nuevo anteproyecto promovido por el Ministerio de Transportes para definir un nuevo diseño de los túneles inicialmente diseñados para el paso sur del río Guadalquivir de la autovía metropolitana SE-40, con un trazado más largo de unos 2,3 kilómetros adicionales; y comparar esta solución con cuatro alternativas de puente.

En una entrevista en el programa Más de Uno en Sevilla de Onda Cero, el alcalde hispalense ha señalado la ronda de negociaciones anunciadas con el resto de grupos políticos de cara al proyecto presupuestario municipal de 2023, para lo cual ha pedido a los partidos "un esfuerzo de generosidad" para que la ciudad cuente con un presupuesto específicamente diseñado para el año que viene, un ejercicio marcado por las elecciones municipales del 28 de mayo. El nuevo gobierno local que salga de las urnas, según Muñoz, tendrá "margen más que suficiente" para modificar el presupuesto anual si así lo entiende necesario.

De cara a tales elecciones municipales, Antonio Muñoz, quien el pasado 3 de enero tomaba el bastón de mando tras renunciar al mismo Juan Espadas para centrarse en su papel de líder del PSOE andaluz, ha reflexionado que los comicios locales son una cita electoral en la que "pesa mucho la gestión del alcalde o alcaldesa de turno, a veces más allá de las siglas del partido".

En ese sentido, y cuestionado por el posible impacto de la política nacional en los comicios municipales, Muñoz ha defendido que no va a "esconder" que su partido es el PSOE, formación que gobierna el Estado junto a Unidas Podemos y afronta la condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el procedimiento específico mediante el cual eran sufragados con fondos autonómicos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ayudas arbitrarias a empresas.

Al respecto, ha roto "una lanza en favor del Gobierno central" porque "independientemente de que no haya dado en el blanco de la diana en algunas ocasiones, no se le puede negar que en las vicisitudes del Covid y de la guerra (de la invasión rusa de Ucrania), no ha estado de brazos cruzados y ha puesto medidas sobre la mesa para intentar aliviar a las clases medias y trabajadoras". "Espero que se valore mi gestión en la generación de ilusión y de una Sevilla de futuro", ha enfatizado Muñoz, mostrando su seguridad de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, le "acompañará en algunos actos" de la campaña electoral.

En paralelo, Muñoz ha defendido que está "alzando la voz" en demanda de avances en la red de Metro de Sevilla y ha pedido "un nuevo ciclo de importantes inversiones públicas" para Sevilla, "sobre todo en materia de movilidad", reclamando para ello "correspondencia" a la Junta de Andalucía y el Estado, respecto al papel de la ciudad hispalense como capital de la región y "tercera o cuarta ciudad" de España en importancia.

Especialmente, ha lamentado el "inexplicable retraso" que acumula el proyecto de la ronda metropolitana SE-40, que actualmente cuenta con 38 kilómetros en servicio de los más de 77 del trazado planeado. Muñoz se ha referido además al momento que atraviesa dicho proyecto, después de que el Ministerio de Transportes contratase en 2021 un nuevo anteproyecto y estudio ambiental, para definir un nuevo diseño de los túneles del tramo comprendido entre Dos Hermanas y Coria del Río, destinado a salvar por el sur el cauce vivo del Guadalquivir; con un trazado más largo de unos 2,3 kilómetros adicionales y comparar esta solución con cuatro alternativas de puente, al objeto de adoptar una nueva decisión sobre qué infraestructura acometer.

Mientras el Gobierno central manifestaba meses atrás que sus planes pasan por contar con el resultado de dicho ante proyecto antes de que finalice este año, Muñoz ha explicado que por la información que obra en su poder, "a lo largo de este mes como muy tarde a principios de octubre, se pondrá encima de la mesa la alternativa". De cara a ese momento, el alcalde hispalense se ha mostrado "más predispuesto a continuar con los túneles" que a optar por puentes, explicando que "si la opción es otra", el Gobierno central tendrá que "convencer del porqué" de su elección.