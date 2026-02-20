El alcalde José Luis Sanz resta credibilidad al anuncio del Gobierno sobre la conexión San Pablo-Santa Justa

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este viernes que "carece de credibilidad" el anuncio del Gobierno de que el estudio del proyecto para conectar la estación de Santa Justa y el aeropuerto por tren se aprobará para someterlo a información pública antes de verano, y ha advertido de que llega "tarde".

En declaraciones a los periodistas en un acto municipal, Sanz se ha referido de esta forma al anuncio realizado este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el proyecto, cuyo 92,5% del trazado discurrirá bajo un túnel, y tendrá un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros.

"Más vale tarde que nunca pero es un anuncio que llega tarde y ahora en unos previos a una campaña autonómica, con lo cual, si la credibilidad que tiene este Gobierno ya es poca, cuando estamos ya prácticamente en campaña electoral, tiene todavía menos", ha indicado el alcalde de la ciudad hispalense.

Ha recordado que en mayo de 2024 la Junta de Andalucía puso encima de la mesa un proyecto de conexión ferroviaria Santa Justa-Aeropuerto "no para salir a exposición pública sino un proyecto para licitar directamente, para licitar la obra de forma inminente".

El alcalde lamentó que este proyecto de la Junta el Ministerio de Transportes "no lo consideró, no lo valoró", y ahora, dos años después, desde el Gobierno se anuncia que va a salir a exposición pública uno "que tiene similitudes con aquel que presentó la Junta de Andalucía", por lo que la ciudad "ha perdido dos años".

Tras advertir de que los tiempos del PSOE y del Gobierno de España "no pueden ser los tiempos de la ciudad", el alcalde ha calificado de "simpático, curioso y llamativo" que el 93 por ciento vaya soterrado "cuando sabemos que a este Gobierno le dan alergia los túneles y los soterramientos".

Ha recordado que el Gobierno tuvo el capricho en su momento de cambiar los túneles de la SE-40 por un puente que "ha costado a los españoles 166 millones de euros", y ha insistido en que la credibilidad del Ejecutivo es "bastante poca y mucho menos ahora que se aproximan unas elecciones".