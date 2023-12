El alcalde de Sevilla presume de la revisión del polémico proyecto junto a la Real Maestranza

José Luis Sanz lo tiene claro. Seguirá revisando cualquier proyecto que no encaje con su modelo de ciudad. “El titular pone recular. Este gobierno es el que ha revisado la licencia. A mí me llamó mucho la atención que se permitan 36 apartamentos turísticos junto a la Real Maestranza. Por eso se revisó esa licencia. Y cuando se han pedido informes complementarios, entre ellos jurídicos, no toca otra que dar la licencia. Pero la hemos revisado nosotros”, comentó el alcalde popular durante la sesión plenaria celebrada ayer al referirse a la noticia adelantada por Diario de Sevilla sobre la decisión final de la Gerencia de Urbanismo para autorizar los polémicos 36 apartamentos turísticos en los números 10 y 11 del Paseo de Colón.

Fue más allá: “Vamos a hacer muchas revisiones de este tipo. Usted (por el ex alcalde socialista Antonio Muñoz) no hacía ninguna y aparecían las residencias universitarias de dos en dos en la avenida de la Palmera. No ha revisado nada. Se le fue de las manos”. Por último, Sanz reiteró que no cabe un apartamento turístico más en el casco histórico.

Sobre este asunto, la portavoz de la formación de Podemos Susana Hornillo interpeló a Sanz a que use las “herramientas que tiene a su alcance para limitar el número de viviendas turísticas” en el centro de Sevilla. Al respecto, el alcalde comentó que “estamos esperando, como hemos dicho ya muchas veces, el decreto de la Junta de Andalucía, que está a punto de salir para ver hasta dónde podemos regular y cómo podemos limitarlos. Tampoco se trata de criminalizar a los apartamentos turísticos, también han traído cosas buenas a la ciudad”.

Dio algunos detalles para defender su postura: “Los apartamentos turísticos, muchos pertenecen a empresas sevillanas o a sevillanos, es verdad que genera poco empleo, pero han traído riqueza a nuestra ciudad y han contribuido al crecimiento económico de la misma. Y si no hubiera sido por esa iniciativa privada, en el casco histórico habría muchísimas manzanas que habrían desaparecido, porque la administración no ha estado en eso, por lo que sea”.

El alcalde respondió así a las críticas de Podemos sobre el hecho de que la ciudad “no para de perder habitantes” y que “la proliferación de alojamientos turísticos en los últimos años ha sido un factor desencadenante en esta pérdida de población”. “Expulsan de sus viviendas a los vecinos de toda la vida y van contagiando a calles y barrios enteros como una epidemia”, añadió Hornillo. “Usted se comprometió en campaña a no conceder ni una licencia de pisos turísticos más cuando llegara a ser alcalde pero es que desde que fue elegido la Gerencia de Urbanismo no para de conceder nuevas licencias”, sentenció.

Afea a Muñoz que “no revisará nada. Se le fue de las manos la avenida de la Palmera”

Urbanismo dará hoy su visto bueno a conceder licencia de parcelación consistente en la agregación de dos parcelas y permisos de obras para la demolición total del edificio existente y para levantar uno nuevo formado por dos inmuebles. Para frenar estas autorizaciones, el delegado Juan de la Rosa argumentó que “tenemos que estudiar la viabilidad y legalidad de esta construcción, ya que la misma no se ajusta a priori al modelo de intervención en el casco histórico que defiende este equipo de gobierno sin perjuicio de que en su caso, atendiendo a la legalidad, tengan que resolverse como correspondan”.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico aprobó el pasado mayo la reforma el edificio del Paseo de Colón para su transformación en apartamentos turísticos. El visto bueno llegó al tercer intento, ya que hasta ahora este organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía había puesto reparos por la negativa incidencia que esta reforma tenía en el edificio contiguo perteneciente a la Real Maestranza de Caballería. De hecho, la institución nobiliaria, como adelantó este periódico, se había personado en el expediente para tener conocimiento de los distintos pasos que se daban.

El proyecto de este nuevo edificio de apartamentos afecta a una parcela con una superficie de 1.090 metros cuadrados. La cuestión más controvertida es su afección a la finca colindante, la número 12, sede social de la Real Maestranza de Caballería y la plaza de toros. Los promotores, conscientes de ello, habían planteado un diseño de fachada con una imagen “unitaria y reconocible”, que guarde esa “composición sobria con una planta baja de gran altura y grandes huecos, y una planta alta funcional con cubierta de teja a dos aguas”.