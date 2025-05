El alcalde presume de Sevilla como la "gran capital del sur de Europa" pese a "no saber promocionarla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacó este viernes que el hecho de que la ciudad sea conocida en todo el planeta no debe "aborcarnos al conformismo" y sacó pecho de tener la "gran capital del Sur de Europa", aunque admitió que "no siempre la ha sabido promocionar". Puso como ejemplo de esto a la Sevilla tecnológica, pues "no todos los sevillanos saben que su ciudad posee, junto con Madrid, la mejor red de 5G del país, con una cobertura superior al 98%".

"Los sevillanos presumimos muy poco de que tenemos el parque empresarial de mayor facturación de España, con 4.850 millones de euros, donde ahora mismo se están desarrollando un millar de proyectos de I+D+I. Allí, a quince minutos andando del casco histórico más grande de Europa, tenemos un ecosistema de innovación único en España", recordó José Luis Sanz, que hizo de esta reivindicación de la ciudad como gran urbe del sur de España y de Europa como uno de los ejes de su discurso durante el acto de entrega de medallas de la ciudad, que se celebra en el día de San Fernando, patrón de Sevilla.

Se refería el regidor al parque tecnológico y científico Cartuja, donde "se desarrollan investigaciones cruciales contra el cáncer en el campo de la biomedicina o en la secuenciación del ADN, y se prueban y validan componentes electrónicos de los satélites que van al espacio". "La marca Sevilla está en multitud de avances tecnológicos y lo desconocemos. Aquí se diseñan los chips de lectura inteligente más modernos del mundo, utilizados por las principales marcas de automóviles, o el software de seguridad que utilizan más de 300.000 cajeros automáticos en todo el planeta, por poner dos ejemplos".

Igualmente, presumió el alcalde del patrimonio industrial de la ciudad. "Sevilla compone, junto con Hamburgo y Toulouse, el gran triángulo de la aviación europea. Aquí se ensamblan los aviones que sobrevuelan los cinco continentes. Tenemos también el único puerto de mar interior de España, que mueve 150.000 contenedores al año y mantiene conexiones regulares con veinte puertos de Europa y África".

Sanz insistió varias veces en el papel de Sevilla como la "capital económica del sur de España", pues es la ciudad con más empresas, la de mayor Productor Interior Bruto y la mayor exportadora. Lo hizo sin nombrar a sus competidoras, pero apuntó que es también la "capital del talento", con cinco universidades. "Lo digo sin prepotencia ni triunfalismo: somos la gran capital del Sur de Europa. Muy pocas ciudades de la Europa meridional reúnen el legado histórico, el protagonismo cultural y el desarrollo tecnológico e industrial con el que contamos en Sevilla. Esto no quiere decir que ésta sea una ciudad perfecta: como todas las grandes capitales, tiene problemas complejos que requieren una gestión adecuada".

Y admitió el primer edil que le gustaría que Sevilla no fuera una "capital en la que tener una vivienda no sea una utopía", que "no acogiese a los barrios más pobres de España", que disfrutase de unos servicios públicos a la altura de las grandes urbes europeas o tuviese más zonas verdes, menos diferencias entre sus barrios y estuviera mejor comunicada. Hizo el alcalde un buen repaso a las 32 personas e instituciones que reciben este viernes la medalla de la ciudad, recalcó el "orgullo" y la "ilusión" de ser sevillano en un día como éste y concluyó citando a Juan Peña, el Lebrijano: "Lo que Sevilla te da, no te lo quita nadie".

Antes del discurso institucional con tono reivindicativo del alcalde, abrió la gala Manu Sánchez con una emotiva glosa a San Fernando, "el santo con corona, el rey con aureola, patrón, herrero, caballista en Plaza Nueva, por siempre sevillano", ese al que bendijo el rockero Silvio y el que se preguntó dónde está su Betis cuando conquistó Sevilla y que además está en el escudo "de la otra orilla". Sánchez fue muy crítico con la ciudad arrasada por el turismo y recordó que es el momento de reconquistar Sevilla desde el centro.

No da mal de pregonero el humorista. A continuación sonó el Felicitá de Al Bano y Romina Power en una versión instrumental que entonó la Banda Municipal, con su director, Francisco Javier Gutiérrez Juan, de traje y con bufanda del Betis. Al Betis precisamente le dedicó Silvio, insigne sevillista, una de sus mejores canciones, que el dúo Mi hermano y yo interpretó con los calcetines blancos eternos del rockero.

Sánchez condujo la gala con algunos golpes ingeniosos (recordó a María del Monte que no le enseñara la medalla de Andalucía a su sobrino, por ejemplo) y, como es habitual, se abrió en canal en varias ocasiones para hablar del cáncer que padece. Con naturalidad y humor, como cuando profesó su alegría al ver a un cirujano estando de pie, al anunciar la medalla para Salvador Morales. O, como cuando al final de la gala, sacó incluso una carcajada a José Luis Sanz pidiéndole que anunciara 400 casetas más de la Feria y pusiera "los cacharritos en Las Pajanosas".

Fue el día en el que la ciudad "saldó una deuda", en palabras del alcalde, con Carlos Herrera, al que nombró Hijo Adoptivo. "Uno de los dioses de nuestro Olimpo", para Manu Sánchez, que destacó que hace información "desde aquí, desde Sevilla, y mosquea a mucha gente". Cedió el humorista el atril a Herrera y éste tomó la palabra para agradecer las medallas en nombre de todos los premiados.

"¿Qué os voy a contar, si Sevilla y yo iniciamos una historia de amor hace 45 años y nos adoptamos mutuamente? Si aquí nacieron mis hijos y dentro de poco nacerán mis nietos", inició Herrera, que rescató unos versos archiconocidos de su pregón. "No digáis que me lo calle, porque merece la pena. Yo tuve a la Macarena sostenida por el talle. Si me faltaba un detalla para sentiros hermanos, miradme aquí, estas manos donde el amor dejó huella. Después de tocarla a ella, ¿soy de aquí o no, sevillanos?"

Ramón Ybarra, a título póstumo, recibió el título de Hijo Predilecto. Esta distinción honra el espíritu emprendedor de Ybarra, cuyos autobuses turísticos, los característicos buses rojos de City Sightseeing, recorren las principales ciudades del mudo. Recogió el premio su vida.

Por su proyección de Sevilla, recibió la medalla Alfredo Sánchez Monteseirín. Fue uno de los momentos más emocionantes de la mañana, cuando la esposa de Monteseirín, Felisa Tomás, recogió la medalla de manos de José Luis Sanz, que le reconoce así al alcalde que, a pesar de pertenecer a otras siglas políticas, supo transformar la ciudad.

Victorio y Lucchino fueron nombrados como embajadores de la ciudad. Por su trayectoria profesional, las medallas fueron para Rafael Juliá, Casa Morales, Ana Llopis, Fernández y Roche y Paco Herrero. Por su contribución al impulso económico y empresarial, la Caja Rural del Sur.

Pastora Soler brilló con su interpretación de Sevilla, de Manuel Alejandro, que hizo al público aplaudir a rabiar. Recibió la cantante su medalla por su trayectoria artística, al igual que Merche Esmeralda. Por su labor social la recibieron la asociación Adhara, Pulseras Rosas, Rosa Ciriquián, Maruja Vilches, la Comunidad de Propietarios de Pino Montano, Antonio Ríos e Ignacio Sánchez, el Indio de Astilleros, este último a título póstumo.

Por su labor comunicativa, Radio Sevilla. Por sus méritos deportivos, Jesús Navas. Por su labor solidaria, Séfora Vargas. Por su contribución a la ciencia y a la salud, Salvador Morales y Embryocenter. Por mantener las raíces culturales de otras regiones en Sevilla, la Casa de Extremadura. Por el fomento del patrimonio, Ignacio Medina y Fernández de Córdoba. Por el fomento del arte y la cultura, el Museo de Bellas Artes. Por su labor educativa, la Institución Teresiana en Sevilla y el IES Politécnico. Por el fomento de las tradiciones, la Hermandad de la Misión, la del Museo y el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez.

Un tema inédito dedicado a Sevilla de Antoñito Molina cerró una gala que se alargó durante dos horas y media. Roteño como Felipe Benítez Reyes o Juan José Cañas, Molina dedicó una preciosa letra a la capital de Andalucía. "Ya lo dijeron mil veces, tiene un color especial, una magia diferente, será siempre la Esperanza que lleva Triana cuando cruza el puente, quiero morirme en Sevilla para vivir para siempre".