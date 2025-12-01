El alcalde de Sevilla anuncia nuevas subvenciones a los conventos e iglesias

Un día antes de que se abra la urna de Doña María Coronel, el convento de Santa Inés ha recibido la visita del alcalde, el arzobispo de Sevilla y algunos miembros de Sevilla Oculta para comprobar el estado de las obras de la escalera del claustro del herbolario . Una rehabilitación que tiene una inversión de 100.000 euros yq ue forma parte del proyecto del que forma parte el Ayuntamiento, el Arzobispado y la Cámara de Comercio y que supone una inversión de 500.000 euros anuales en conventos de la ciudad. Según explicó el alcalde, José Luis Sanz, dentro de ese proyecto están la iglesia de San Gregorio, el órgano de San Nicolás de Bari".

Asimimmo, el alcalde anunció la apertura de una línea bianual de subvenciones que tiene previsto invertir en torno a un millón de euros en "este patrimonio oculto e histórico de la ciudad de Sevilla. Concretamente, los trabajos que se están realizando en el convento de Santa Inés es una una escalera del claustro, cuyo deterioro estaba afectando a la estructura del propio claustro, que supone una inversión de más de 100.000 euros y está previsto que termine a finales de año".

Por otro lado, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sanz Meneses, afirmó que se han intentado "concitar todas las dimensiones y todas las posibilidades y optimizar todos los recursos, pero priorizando y manteniendo las esencias. Una comunidad contemplativa, que dedica su vida a la oración por el mundo. Por lo tanto, habrá que armonizarlo, pero pero la finalidad es que ellas puedan mantener su vida de clausura, su vida de oración y de trabajo, y a la vez los tesoros artísticos que haya en los conventos que puedan ser disfrutados por por todo el mundo".

"Sevilla tiene mucha riqueza aunque también tenemos los barrios más pobres de España oficialmente.Pero la riqueza cultural, religiosa, histórica, artística es incalculable. Entonces, se requieren muchos recursos, mucha inversión y mucha colaboración por parte de todos. Esta comisión tripartita, porque entra el obispado, la diócesis, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio es una muestra de lo importante que es esa palabra que se que se usa mucho hoy día, que es la sinergia, las sinergias, es decir, la colaboración, la cooperación, el el el el sano entendimiento mutuo, porque entonces la suma de talentos y de aportaciones y de bienes se convierte en una multiplicación. Ahora los primeros proyectos son este de Santa Inés y Madre de Dios, y después,esto será inacabable ya, porque como hay tanto que que restaurar, pues en en ese trabajo nos iremos empleando", recordó el arzobispo.

Tanto José Luis Sanz cpomo el arzobispo han comprobadoel avance de las obras en Santa Inés donde, con una inversión de casi 100.000 euros, se está realizando una actuación de vital importancia para el histórico inmueble puesto que esta escalera del claustro del herbolario del siglo XVI, conecta las galerías de la planta baja y de la planta superior siendo por tanto un elemento estructural determinante del convento.

Sobre esta actuación, el alcalde ha señalado que “después de la segunda fase de obras, a la que destinamos más de 26.000 euros, ahora se acomete una tercera intervención para la que se han destinado 73.000 euros. En ambas, fases, el Ayuntamiento ha hecho frente al 100% de la financiación de estas intervenciones”.

Claustro del herbolario Santa Inés / Ismael Rubio

Además, ya está en obras la primera fase de la restauración de la Capilla del Correo Mayor del convento Madre de Dios que alberga problemas de humedad en muros y cubierta y que cuenta con una inversión de 27.000 euros. La intervención, para la que el Ayuntamiento otorga ahora estas ayudas, se centrará por tanto en la reparación de las humedades de las cubiertas y, en una segunda fase, para la restauración del retablo que alberga.

Por todo ello, el alcalde ha recordado que el consistorio ha destinado en los últimos dos años 568.112 euros para la rehabilitación de este tipo de edificios singulares, de gran valor patrimonial y es que “ayudar a los conventos e iglesias sevillanos, tesoros patrimoniales, culturales e históricos de nuestra ciudad, es una prioridad para este equipo de gobierno. El próximo año pondremos en marcha nuevas convocatorias plurianuales para favorecer los plazos de ejecución y que el impacto sea mayor”

En paralelo al proyecto de ‘Sevilla Oculta’, el consistorio ha destinado ayudas a la iglesia de San Gregorio (Hermandad Santo Entierro) y a San Nicolás de Bari: 160.000 euros para la fachada del Convento Mercedario anexo a la iglesia de San Gregorio; y una inversión de más de 282.000 euros a San Nicolás de Bari para la restauración de todos los elementos artísticos del Coro Alto de la iglesia.

Asimismo, el alcalde Sanz ha anunciado que se van a abrir nuevas convocatorias para el próximo año de tal forma que se puedan solicitar nuevas ayudas; una para los Conventos de Clausura, dentro del Proyecto ‘Sevilla Oculta’’ y otra para el resto de inmuebles y templos de valor patrimonial que quieran acceder a estas subvenciones.

Desde la Gerencia de Urbanismo ya se trabaja en unas bases reguladoras que permitan una convocatoria más adecuada para la finalidad de los distintos proyectos de rehabilitación. Estas convocatorias tendrán carácter plurianual, en lugar de anual, para así favorecer a los plazos de ejecución de las distintas actuaciones y el impacto será mayor a lo que la cifra del crédito disponible del 2026 pueda llegar a dar lugar de forma aislada.