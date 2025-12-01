El Ayuntamiento de Sevilla analiza todas las bajas de la Policía Local para abrir expedientes disciplinarios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, explicó este lunes que el Ayuntamiento está analizando las bajas de los policías locales durante el fin de semana para proceder a denunciarlas en los juzgados, si fuera posible, y abrir expedientes disciplinarios. "El fin de semana hubo muchas bajas, se están analizando los motivos y justificaciones de todas esas bajas. A lo largo de esta mañana hay varias reuniones previstas para ver si se puede llevar a cabo alguna actuación judicial y abrir expedientes disciplinarios" a los policías que no justificaran sus ausencias.

"Las bajas que estén bien justificadas no tendrán ningún problema. Las que no lo estén conllevarán un expediente disciplinario. Esta mañana se está hablando con la mutua y analizando uno a uno cada caso". Así se pronunció Sanz durante una visita a las obras de rehabilitación del convento de Santa Inés. Durante el fin de semana faltaron a sus puestos de trabajo la mayoría de los policías locales. Esta huelga encubierta se debe al conflicto que mantienen los sindicatos de la Policía Local con el Ayuntamiento a cuenta del plan de Navidad, que el alcalde ha terminado imponiendo mediante la activación del plan de emergencias ante la falta de acuerdo.

El regidor admitió que "ha habido algunos problemas", aunque destacó la "sensatez de los sevillanos" y que "Sevilla es una ciudad que sabe manejar los grandes eventos". El pasado fin de semana se produjeron problemas durante el encendido de las luces navideñas, el pasado sábado, y no hubo agentes para los cortes de tráfico en el dispositivo del derbi Sevilla-Betis, el domingo. A pesar de ello, destacó que hubo un gran dispositivo de Protección Civil y "un número muy importante de policías nacionales".

"Estamos así porque los sindicatos no explicaron a sus afiliados lo que suponía no aprobar ese plan de Navidad que puso el alcalde sobre la mesa. Los sindicatos plantearon un plan que estaba por encima de la ley, porque hay un tope de productividades al año que ya está sobrepasado. El Ayuntamiento puso un plan que suponía, en vez de cobrar equis, cobrar equis menos uno, e incomprensiblemente los sindicatos han retrotraído la Policía Local a un plan del año 2004. Tienen que ser los sindicatos los que expliquen a sus afiliados por qué estamos así", añadió Sanz.

"Sería complicado rescatar ahora ese plan, pues se votó que no en un pleno porque los sindicatos convencieron a la oposición de que votaran que no. Algo incomprensible". Sanz apeló a la "responsabilidad, profesionalidad y vocación de servicio de la que siempre han hecho gala los policías locales" para que no se sigan registrando problemas como los del pasado fin de semana en Navidad.