La Policía Nacional coloca furgones en las calles para el traslado de los hinchas del Betis ante la falta de policías locales

Una imagen insólita. La Policía Nacional está colocando esta tarde sus furgones para cortar las calles durante el traslado de los ultras del Betis desde el estadio Benito Villamarín hasta el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde a partir de las 16:15 horas se disputa el derbi. La medida se adoptará ante la falta de policías locales para regular el tráfico, en el marco del conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Sevilla y que ha llevado al alcalde a activar el plan de emergencia para obligar a los agentes a trabajar en el dispositivo especial de Navidad.

La medida se ha adoptado ante la falta de agentes de la Policía Local, por lo que cuando se produzca el "pastoreo", como se conoce al traslado de los aficionados ultras de un estadio a otro, la Policía Nacional irá colocando sus furgones en los distintos cruces para favorece la marcha de los hinchas.